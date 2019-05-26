السعودية.. "الأمير النائم" يحرك رأسه لأول مرة منذ 14 عاما (فيديو)

حرك الأمير السعودي وليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم" رأسه لأول مرة منذ دخوله في غيبوبة قبل 14 عامًا إثر حادث في العاصمة البريطانية لندن.
جاء ذلك وفق ما نقله شقيقه محمد، وعمته الأميرة ريم بنت طلال، شقيقة الملياردير السعودي الوليد بن طلال، عبر مقطعين مصورين على حسابهما بموقع "تويتر"، السبت.
الحافظ القادر الرحمن الرحيم . الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين ، يارب لك الحمد والشكر . pic.twitter.com/bLC7lYbmpN
— ريما بنت طلال (@Rima_Talal) May 25, 2019
حبيبي وليد اليوم كمّلت ٣٠ سنة ماشاءالله ، قضيت ١٤ سنة منها في المستشفى . الله يشفيك ويعافيك ويحفظك 🤲🏻💙❤️ pic.twitter.com/U3Nwx6DdkC
— ريما بنت طلال (@Rima_Talal) April 18, 2019