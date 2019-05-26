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السعودية.. "الأمير النائم" يحرك رأسه لأول مرة منذ 14 عاما (فيديو)

الأمير وليد في غيبوبة منذ 14 عامًا
الأمير وليد في غيبوبة منذ 14 عامًا
26/5/2019

حرك الأمير السعودي وليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم" رأسه لأول مرة منذ دخوله في غيبوبة قبل 14 عامًا إثر حادث في العاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك وفق ما نقله شقيقه محمد، وعمته الأميرة ريم بنت طلال، شقيقة الملياردير السعودي الوليد بن طلال، عبر مقطعين مصورين على حسابهما بموقع "تويتر"، السبت.

رابع مرة
  • علقت الأميرة ريم قائلة "الحافظ القادر الرحمن الرحيم، الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين".

  • قال محمد شقيق "الأمير النائم": "ركزوا على تحريك الوليد لرأسه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين هذه رابع مرة اليوم".
  • تفاعل الكثير من متابعي الأميرة ريما على "تويتر" مع المقطع المصور، وأعلنوا عن تعاطفهم مع الأمير النائم ودعا غالبيتهم له بالشفاء، والإفاقة من غيبوبته.
خلفيات:
  • الأمير "وليد" هو نجل خالد بن طلال بن عبد العزيز، من الأسرة الحاكمة بالسعودية، كان قد تعرض لحادث سير في لندن عام 2005 بسبب السرعة الزائدة، حين كان عمره 16 عامًا.
  • دخل إثر الحادث في غيبوبة كاملة ومنذ ذلك الحين يرقد على الفراش، وفق إعلام محلي.

  • تعددت التشخيصات في وصف حالته وإعلان والده مطلع 2017 عن وصول وفد طبي مكون من 4 أطباء، ثلاثة منهم من أمريكا وآخر من إسبانيا، للنظر في إجراء عملية جراحية "لوقف النزيف من الرأس"، إلا أنه لا يزال في غيبوبة إلى اليوم.
  • الأمير خالد بن طلال، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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