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سياسة

الحوثيون يعلنون استهداف مطار جازان في السعودية بطائرة مسيرة

عملية استهداف سابقة لمطار جازان السعودي من قبل جماعة الحوثي
عملية استهداف سابقة لمطار جازان السعودي من قبل جماعة الحوثي
26/5/2019

قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، إن الجماعة شنت هجومًا بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية قرب حدود اليمن.

استهداف مطار جازان:
  • نقل تلفزيون المسيرة عن مصدر في سلاح الجو المسير التابع للحوثيين، إن الهجوم تم بطائرة قاصف K2 مستهدفًا مرابض الطائرات الحربية في مطار جازان.
  • المصدر: عملية الاستهداف نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية.
  • لم يرد تأكيد من السلطات السعودية أو من التحالف الذي تقوده ويحارب الحوثيين في اليمن منذ أربع سنوات.
  • الحوثيون استهدفوا خلال الأيام الماضية بثلاث عمليات هجومية مطار نجران جنوبي السعودية مستهدفة مخازن أسلحة وبطاريات الباتريوت والقاعدة الجوية بالمنطقة.
  • الحوثيون يقولون إن هذه العمليات تأتي ردا على "استمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني".

https://twitter.com/almasirah/status/1132526025223622656?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:
  • الأحد الماضي، هددت جماعة الحوثي، التي تعتاد إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية، باستهداف نحو 300 منشأة عسكرية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية واليمن.
  • السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي أن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.
  • الحوثيون تبنوا ذلك الهجوم، والذي تلاه دعوة سعودية للقادة العرب لحضور قمتين خليجية وعربية طارئتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.
  • اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، يشهد حربًا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعمًا للقوات الحكومية.
  • النزاع تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 % من السكان.
  • الحرب أوقعت حوالي عشرة آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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