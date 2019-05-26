الحوثيون يعلنون استهداف مطار جازان في السعودية بطائرة مسيرة

قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، إن الجماعة شنت هجومًا بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية قرب حدود اليمن.

استهداف مطار جازان:

نقل تلفزيون المسيرة عن مصدر في سلاح الجو المسير التابع للحوثيين، إن الهجوم تم بطائرة قاصف K2 مستهدفًا مرابض الطائرات الحربية في مطار جازان.

المصدر: عملية الاستهداف نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية.

لم يرد تأكيد من السلطات السعودية أو من التحالف الذي تقوده ويحارب الحوثيين في اليمن منذ أربع سنوات.

الحوثيون استهدفوا خلال الأيام الماضية بثلاث عمليات هجومية مطار نجران جنوبي السعودية مستهدفة مخازن أسلحة وبطاريات الباتريوت والقاعدة الجوية بالمنطقة.

الحوثيون يقولون إن هذه العمليات تأتي ردا على "استمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني".

https://twitter.com/almasirah/status/1132526025223622656?ref_src=twsrc%5Etfw

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