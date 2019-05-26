التوحيد والإصلاح المغربية تدعو للإفراج عن علماء السعودية

دعت حركة التوحيد والإصلاح الدعوية المغربية السلطات السعودية إلى إخلاء سبيل جميع العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين، وكذلك دعاة الإصلاح السلميين المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح.

بيان التوحيد والإصلاح:

أكدت الحركة أن أي اعتقال لمن لم يرتكب عملا يُجرمه الشرع أو القانون هو ظلم واعتداء وتعسّف.

دعت السلطات السعوديةَ إلى توضيح موقفها من أخبار إعدام عدد من الدعاة السعوديين، وقالت إنه في حال صحتها، فإنها تناشد السلطات السعودية التراجع عن هذه الأحكام.

ظروف احتجاز سيئة:

قال حساب "معتقلي الرأي" في السعودية في سلسلة "تغريدات" على موقع "تويتر" إن الدعاة سلمان العودة وناصر العمر وعوض القرني ما يزالون في العزل الانفرادي وسط ظروف احتجاز سيئة للغاية.

فيما يتعلق بالداعية علي العمري قال الحساب إنه تأكد من خبر نقله إلى سجن مخصص لممارسات التعذيب تابع للديوان الملكي، كان يشرف عليه سعود القحطاني.

أضاف الحساب أن العمري منذ بداية شهر رمضان في وضع صحي سيئ ويتم تكبيله بشكل شبه دائم.

انتهاكات وتعذيب بالسجون السعودية:

تسلط أحكام الإعدام المتوقع تنفيذها في السعودية على الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، على ما واجهه هؤلاء من انتهاكات وتعذيب منذ بدء ملابسات اعتقالهم إلى ظروف احتجازهم وصولا للأحكام الصادرة بحقهم، غير أن ملفات قضاياهم وطريقة بناء الاتهامات بحقهم تشكل نموذجا على ما يواجهه معتقلو الرأي في السعودية.