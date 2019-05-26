التلفزيون الإيراني يقيل اثنين من مدرائه بسبب "إهانة" السنة

أقال التلفزيون الإيراني الرسمي مديرين اثنين لإحدى القنوات بسبب برنامج تم بثه على الهواء مباشرة أُعتبر مهينا للمسلمين السنة، بحسب ما قال التلفزيون في بيان الأحد.
التفاصيل
- جاءت الإقالات في القناة الخامسة بعد برنامج تم بثه في 20 مايو/أيار احتفالا بمولد الإمام الحسن بن علي.
- خلال البرنامج قام المنشد أحمد قدامي بتلاوة رثاء للإمام الحسن "أهان فيه مقدسات المسلمين السنة" بحسب وكالة إرنا للأنباء.
- نقل موقع التلفزيون عن مديره الأول عبد اللهي علي ساكري قوله "بسبب الإهمال في بث إنشاد لا يحترم الآخرين على القناة الخامسة، تمت إقالة رئيس القناة ومدير البث".
- كما تمت إقالة كبير المنتجين ومدير البرنامج ومشرف الفيديو، بحسب ما صرح نائب مدير التلفزيون مرتضى ميرباغيري لوكالة إسنا الطلابية شبه الرسمية.
- وكالة إرنا: محكمة الثقافة والإعلام استدعت المنشد الأحد ولا يزال يجري التحقيق في قضيته.
خلفيات
- يشكل السنة نحو 10% من سكان إيران الشيعية.
- بعث النواب السنّة في البرلمان الإيراني رسالة إلى المرشد علي خامنئي، تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إساءة التلفزيون الحكومي للسنّة.
- اضطر التلفزيون الإيراني إلى تقديم الاعتذار لأهل السنة على خلفية الانتقادات التي تعرض لها.
- حسب معطيات غير رسمية، يبلغ عدد السنة في إيران نحو 15 مليونا من بين مجموع سكانها البالغ قرابة ثمانين مليونا.
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