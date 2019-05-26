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سياسة|إيران

التلفزيون الإيراني يقيل اثنين من مدرائه بسبب "إهانة" السنة

26/5/2019

أقال التلفزيون الإيراني الرسمي مديرين اثنين لإحدى القنوات بسبب برنامج تم بثه على الهواء مباشرة أُعتبر مهينا للمسلمين السنة، بحسب ما قال التلفزيون في بيان الأحد.

التفاصيل
  • جاءت الإقالات في القناة الخامسة بعد برنامج تم بثه في 20 مايو/أيار احتفالا بمولد الإمام الحسن بن علي.
  • خلال البرنامج قام المنشد أحمد قدامي بتلاوة رثاء للإمام الحسن "أهان فيه مقدسات المسلمين السنة" بحسب وكالة إرنا للأنباء.
  • نقل موقع التلفزيون عن مديره الأول عبد اللهي علي ساكري قوله "بسبب الإهمال في بث إنشاد لا يحترم الآخرين على القناة الخامسة، تمت إقالة رئيس القناة ومدير البث".
  • كما تمت إقالة كبير المنتجين ومدير البرنامج ومشرف الفيديو، بحسب ما صرح نائب مدير التلفزيون مرتضى ميرباغيري لوكالة إسنا الطلابية شبه الرسمية.    
  • وكالة إرنا: محكمة الثقافة والإعلام استدعت المنشد الأحد ولا يزال يجري التحقيق في قضيته.
خلفيات
  • يشكل السنة نحو 10% من سكان إيران الشيعية.
  • بعث النواب السنّة في البرلمان الإيراني رسالة إلى المرشد علي خامنئي، تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إساءة التلفزيون الحكومي للسنّة.
  • اضطر التلفزيون الإيراني إلى تقديم الاعتذار لأهل السنة على خلفية الانتقادات التي تعرض لها.
  • حسب معطيات غير رسمية، يبلغ عدد السنة في إيران نحو 15 مليونا من بين مجموع سكانها البالغ قرابة ثمانين مليونا.

للمزيد:

نواب إيرانيون يطالبون خامنئي بإجراءات ضد الإساءات للسنّة
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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