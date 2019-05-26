استطلاع: أغلبية اليهود الأمريكيين يعارضون سياسات ترمب

أظهر استطلاع للرأي أجري بين اليهود الأمريكيين أن الأغلبية الساحقة من الناخبين اليهود في الولايات المتحدة يعارضون بشدة الرئيس دونالد ترمب.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه مركز غرينبرغ للأبحاث لصالح معهد الناخبين اليهود، أن قضايا السياسة الداخلية هي أكثر ما يشغل النائب اليهودي الأمريكي.

التفاصيل:

توضح النتائج أن القضايا المحلية تهيمن على الأولويات السياسية للناخبين اليهود، وأنها هي التي ستحدد المرشح الذي سيدعمه اليهود الأمريكيون في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

القضايا المتعلقة بإسرائيل ما زالت في مؤخرة الأولويات السياسية للناخبين اليهود في الولايات المتحدة.

نتائج الاستطلاع تظهر أيضا أن الناخبين اليهود الأمريكيين يعارضون بشدة الرئيس ترمب، بسبب قضايا السياسة الداخلية، مثل الهجرة والرعاية الصحية، وتصاعد معاداة السامية، والعنف بسبب السلاح، وصعود القوميين البيض المتطرفين، وهي قضايا حمل كثير من المشاركين في الاستطلاع مسؤوليتها للرئيس ترمب.

أبرز نتائج الاستطلاع:

73٪ من الناخبين اليهود الأمريكيين، إنهم يشعرون أنهم أقل أمانا مما كانوا عليه قبل عامين.

59٪ من اليهود الأمريكيين إنهم يعتقدون أن ترمب يتحمل بعض المسؤولية على الأقل عن حوادث إطلاق النار على معابد يهودية في بيتسبرغ وبواي.

38٪ إن لديهم مخاوف من أن الرئيس ترمب يشجع اليمين المتطرف.

71٪ إنهم غير راضين عن أداء الرئيس ترمب في منصبه، في مقابل 29٪ فقط عبروا عن رضاهم عن أدائه.

عبر 70٪ عن آراء سلبية تجاه الرئيس.

ترامب أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس

67٪ إنهم سيصوتون لصالح رئيس ديمقراطي أمام ترمب.

65٪ إنهم سيصوتون لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس ترمب.

عبر 71٪ عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل الرئيس ترمب مع قضية معاداة السامية.

عبر 74٪ عن عدم رضاهم عن تعمل ترمب مع قضية حمل السلاح.

73 ٪ قالوا إنهم غير راضين عن تعامل ترمب مع تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر.

71 ٪ غير راضين عن بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

70 ٪ غير راضين عن إدارته لقضايا الضرائب.

69 ٪ غير راضين عن أدائه في قضايا الرعاية الصحية.

66 ٪ غير راضين عن الحظر الذي فرضه على دخول مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

الموقف من الحزب الجمهوري:

الاستطلاع أظهر عدم وجود زيادة في دعم الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي، في أوساط الناخبين اليهود مقارنة بعام 2018.

عرف 25٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع أنفسهم بأنهم جمهوريون، في مقابل 69٪ قالوا إنهم ديمقراطيون، و9٪ قالوا إنهم مستقلون.

خلفية: