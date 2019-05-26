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سياسة|مصر

إيقاف إعلامية مصرية بسبب حلقة أساءت للأفارقة

ماجد المصري وبسمة وهبة
ماجد المصري وبسمة وهبة
26/5/2019

بعد ضجة كبيرة أثارها أمس قرار نقابة الإعلاميين المصريين بوقفها عن العمل، نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، اليوم الأحد، على إنستغرام فيديو لها من الحرم المكي.

حلقتان تتسببان في أزمة:
  • أثار لقاء الفنان ماجد المصري مع برنامج "شيخ الحارة" الذي يبث على فضائية "القاهرة والناس"، يوم 19 مايو/أيار الجاري حالة من الجدل بعدما حملت إساءات للأفارقة.
  • ماجد المصري حكى قصة "مقلب" رتبه أحد أصدقائه وأخبره بأن هناك 3 فتيات يرغبن في التعرف عليه بأحد الميادين، لكنه فوجئ بعد لقائهن بأنهن أفريقيات، فطردهن من سيارته فورًا.
  • تزامن ذلك مع ظهور خلاف بين بسمة وهبة، وإدارة القناة بسبب حلقة مع الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، إذ رفضت بسمة بث الحلقة بسبب تطرق ياسمين إلى العديد من الشخصيات العامة من بينها المخرج خالد يوسف، لكن القناة أذاعت الحلقة.
  • خالد يوسف أعلن عن تحريك دعوى قضائية بسبب ما ورد في الحلقة تجاهه، مؤكدًا أن الضيفة "ياسمين الخطيب" كالت له العديد من الأكاذيب، إضافة إلى الإساءة والتشهير في محاولة للنيل منه ومن أسرته، وفق تقارير محلية.
نقابة الإعلاميين توقف مقدمة البرنامج:
  • "نقابة الإعلاميين المصريين" أعلنت، أمس السبت، إيقاف "بسمة وهبة" مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، عن ممارسة النشاط الإعلامي لمخالفتها "ميثاق الشرف" وعدم تقنين أوضاعها.
  • رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين طارق سعدة، قال في بيان إن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بوقف بسمة وهبة بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما لاحظه من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو/أيار، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، وخالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.
  • النقابة أشارت في قرارها الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد الإعلامية بسمة وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.
  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قال في بيان رسمي (السبت) إنه تلقى العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" الذي يبث على فضائية "القاهرة والناس"، لاسيما بعد حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.
  • وقال مصدر مسؤول بالمجلس إنه "من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة اليوم الأحد".

بسمة وهبة ترد من الحرم المكي:
  • بسمة وهبة فاجأت متابعيها في اليوم التالي بوجودها في الحرم المكي.
  • بسمة نشرت فيديو عبر حسابها على إنستغرام أشارت فيه بأنها أدت مناسك العمرة بسلاسة رغم الازدحام المعهود في العشر الأواخر من رمضان.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف مصرية
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