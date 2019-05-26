إحالة رموز النظام السابق في الجزائر للمحكمة العليا

أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر الأحد، ملفات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و8 وزراء وواليين اثنين إلى المحكمة العليا؛ بتهم فساد.

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النيابة العامة في بيان: الأمر يتعلق بملف تحقيق ابتدائي أجراه الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)؛ بشأن "وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمعنيين".

البيان: المتهمون "وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة الامتياز القضائي المكرسة بموجب قانون الإجراءات الجزائرية".

الامتياز القضائي إجراء يتم بموجبه محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والولاة (المحافظون) على تهم تتعلق بمهامهم، أمام المحكمة العليا، وليس على مستوى المحاكم الابتدائية.

إلى جانب "أويحيى" و"سلال"، وردت في البيان أسماء 8 وزراء، هم "عبد الغني زعلان" وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، ووزير النقل الأسبق "عمار تو"، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق "بوجمعة طلعي"، و"كريم جودي" وزير المالية الأسبق (الخزانة)، و"عمارة بن يونس" وزير التجارة والصناعة الأسبق.

كما ضمت القائمة "عبد القادر بوعزقي" وزير الزراعة السابق، و"عمار غول" وزير الأشغال العمومية والسياحة الأسبق، و"عبد السلام بوشوارب" وزير الصناعة والمناجم الأسبق.

ضمت القائمة أيضا "عبد القادر زوخ"، والي الجزائر العاصمة الأسبق، و"محمد جمال خنفار" والي "البيض" (جنوب غرب) السابق.

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