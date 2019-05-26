أزمة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية وحديث عن إجراء انتخابات جديدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يخوض ما وصفه بـ "محاولة أخيرة" للخروج من مأزق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية قبل الموعد النهائي المقرر الأربعاء.

التفاصيل:

نتنياهو، الذي يتولى السلطة منذ عشرة أعوام، واجه صعوبة على نحو غير متوقع للتوصل لاتفاق مع أحزاب يمينية، ويمينية متشددة، ويهودية متطرفة لتشكيل تحالف مع حزبه ليكود يضمن له فترة خامسة في رئاسة الوزراء بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي.

نتنياهو قال إنه وجه الدعوة لكل شركائه في التفاوض لمقابلته في "محاولة أخيرة لتشكيل حكومة يمينية" وتفادي "انتخابات غير ضرورية".

مصدر في الليكود قال إن الاجتماعات ستتواصل الإثنين.

بالتوازي مع المفاوضات، أعلن الليكود استعداده لانتخابات عامة محتملة قال محللون سياسيون إنها قد تجرى في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

عضو البرلمان عن حزب الليكود ميكي زوهار نشر مسودة مشروع لحل البرلمان قال إنه قدمها للكنيست لكن لم يتم بعد تحديد موعد للتصويت. وقال الحزب إن أمانته العامة ستجتمع يوم الثلاثاء "للإعداد لانتخابات".

رويترز نقلت عن معلقين سياسيين أن مثل هذه التحركات محاولة للضغط على شركاء الليكود في المفاوضات للتوصل لاتفاق في ظل احتمال رفض الناخبين إجراء انتخابات عامة أخرى بهذه السرعة بعد الانتخابات السابقة والغموض الذي يكتنف نتيجة الانتخابات في بلد تعصف به الانقسامات.

بالإضافة إلى صعوبات تشكيل الحكومة، يواجه نتنياهو معركة قضائية بشأن احتمال مساءلته في ثلاث قضايا فساد.

نتنياهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ومن المقرر أن يحضر جلسة لتقديم حجج ضد اعتزام النائب العام توجيه تهم فساد إليه.

خلافات: