أزمة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية وحديث عن إجراء انتخابات جديدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يخوض ما وصفه بـ "محاولة أخيرة" للخروج من مأزق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية قبل الموعد النهائي المقرر الأربعاء.
التفاصيل:
- نتنياهو، الذي يتولى السلطة منذ عشرة أعوام، واجه صعوبة على نحو غير متوقع للتوصل لاتفاق مع أحزاب يمينية، ويمينية متشددة، ويهودية متطرفة لتشكيل تحالف مع حزبه ليكود يضمن له فترة خامسة في رئاسة الوزراء بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي.
- نتنياهو قال إنه وجه الدعوة لكل شركائه في التفاوض لمقابلته في "محاولة أخيرة لتشكيل حكومة يمينية" وتفادي "انتخابات غير ضرورية".
- مصدر في الليكود قال إن الاجتماعات ستتواصل الإثنين.
- بالتوازي مع المفاوضات، أعلن الليكود استعداده لانتخابات عامة محتملة قال محللون سياسيون إنها قد تجرى في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
- عضو البرلمان عن حزب الليكود ميكي زوهار نشر مسودة مشروع لحل البرلمان قال إنه قدمها للكنيست لكن لم يتم بعد تحديد موعد للتصويت. وقال الحزب إن أمانته العامة ستجتمع يوم الثلاثاء "للإعداد لانتخابات".
- رويترز نقلت عن معلقين سياسيين أن مثل هذه التحركات محاولة للضغط على شركاء الليكود في المفاوضات للتوصل لاتفاق في ظل احتمال رفض الناخبين إجراء انتخابات عامة أخرى بهذه السرعة بعد الانتخابات السابقة والغموض الذي يكتنف نتيجة الانتخابات في بلد تعصف به الانقسامات.
- بالإضافة إلى صعوبات تشكيل الحكومة، يواجه نتنياهو معركة قضائية بشأن احتمال مساءلته في ثلاث قضايا فساد.
- نتنياهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ومن المقرر أن يحضر جلسة لتقديم حجج ضد اعتزام النائب العام توجيه تهم فساد إليه.
خلافات:
- يوم الأربعاء، تنتهي مهلة الاثنين والأربعين يوما التي يسمح بها القانون لإعلان حكومة جديدة وبعدها يمكن للرئيس ريئوفين ريفلين أن يكلف عضوا آخر بالكنيست بهذه المهمة بعد التشاور مع زعماء الأحزاب.
- الخلافات بين حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف بزعامة وزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان وبين حزب التوراة اليهودي المتحد بشأن قانون للتجنيد العسكري الذي ينظم الإعفاءات التي يحصل عليها طلاب المعاهد اليهودية الدينية في تسبب في وصول محادثات الائتلاف إلى طريق مسدود.
- ليبرمان يطالب بضرورة أن يشترك طلاب المعاهد الدينية اليهودية في الخدمة الإجبارية، بينما تقول الأحزاب الدينية المتشددة إنه يجب إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد وفقا لما جرت عليه العادة منذ قيام إسرائيل في عام 1948.
- هذا الأمر قد يفتح المجال أمام بيني غانتس، رئيس الأركان السابق وزعيم حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط، للسعي لتشكيل حكومة.
- لكن غانتس سيحتاج لدعم بعض حلفاء حزب الليكود لإقناع الرئيس بقدرته على تشكيل أغلبية حاكمة في البرلمان.
- حزبا ليكود وأزرق وأبيض حصلا على 35 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا في انتخابات أبريل/ نيسان، لكن ينظر لنتنياهو على أنه الفائز نظرا لخروج النتيجة بأغلبية تنتمي لليمين.