قطر تعليقا على ورشة البحرين: يجب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي

قالت دولة قطر إنها تابعت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة (العاصمة البحرينية) الشهر المقبل.

أوضحت الخارجية القطرية في بيان، الخميس، أن معالجة تحديات المنطقة العربية تتطلب توفر الظروف السياسية المناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

أبرز ما ورد في البيان:

الدوحة ترى أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

لن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

يتم ذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

قطر لن تدخر جهدا يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككل مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق.

بيان : #قطر تؤكد أن المعالجة الناجعة لتحديات المنطقة العربية تتطلب صدق النوايا وتوفر الظروف الملائمة https://t.co/c3kjFWW7zZ#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/HaIjASgaZM — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) May 24, 2019

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