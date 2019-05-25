قطر تعليقا على ورشة البحرين: يجب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي

قالت دولة قطر إنها تابعت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة (العاصمة البحرينية) الشهر المقبل.
أوضحت الخارجية القطرية في بيان، الخميس، أن معالجة تحديات المنطقة العربية تتطلب توفر الظروف السياسية المناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
أبرز ما ورد في البيان:
- الدوحة ترى أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
- المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
- لن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
- يتم ذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
- قطر لن تدخر جهدا يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككل مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق.
خلفيات:
- الأحد الماضي، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من الشهر المقبل.
- ردا على ذلك الإعلان، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة في الورشة، معتبرة أن الخطوة هي الحدث الأول في إطار صفقة القرن الأمريكية.
- تستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وفق المنظمين، ويرى مراقبون أنها أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".
- رفض رجال أعمال فلسطينيون كبار المشاركة في الورشة، في وقت أعلنت فيه الإمارات والسعودية رسميًا مشاركتهم في المؤتمر.
- "إسرائيل" أعلنت نيتها حضور مؤتمر المنامة بعدما وجهت لها واشنطن ولعدد من الشخصيات الإسرائيلية دعوات رسمية لحضوره، ويعتزم وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون حضور المؤتمر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
- "صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها يونيو/حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.