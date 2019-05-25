عالم إيغوري: الصين عذبتي واتهمتني بالدعوة إلى الإسلام

قال العالم الإيغوري أحمد عبيد الله إن السلطات الصينية قامت بالقبض عليه وتعذيبه بتهمة الدعوة إلى الإسلام.

قال "أحمد عبيد الله" عضو جمعية علماء تركستان إنه رغم تعذيبه لشهور لم تستطع السلطات الصينية أن تجبره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها ومنها تهريب الطلبة التركستان للتعليم في الدول الإسلامية.

أبرز تصريحات أحمد عبيد الله لـ (الجزيرة مباشر)