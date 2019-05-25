ظريف: الوجود الأمريكي في منطقتنا يجب مواجهته

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، أن قرار الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط يعد مسألة "خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين".

التفاصيل:

ظريف قال لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قبيل عودته من زيارة إلى باكستان إن "تعزيز الوجود الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته".

ظريف أضاف في إشارة إلى الإعلان الأمريكي الذي تحدث عن "تهديدات إيرانية"، "أن الأمريكيين صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبرير سياساتهم العدائية وفي إطار إثارة التوتر" في الخليج.

ترمب قال أمس من البيت الأبيض "سنُرسل عددًا قليلاً نسبيًا من الجنود، غالبيتهم للحماية". وأوضح قُبيل توجهه إلى اليابان "سيكون العدد نحو 1500 شخص".

جاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن نشر هذه القوات والقدرات الإضافية يهدف إلى "تعزيز حماية القوات الأمريكية وأمنها، نظرا إلى التهديدات المستمرة من جانب إيران، بما في ذلك الحرس الثوري ومؤيّديه"، مضيفًا "هذا ردّ فعل حذر على تهديدات جدية من جانب إيران".

تشمل القدرات الإضافية التي سيتم نشرها، طائرات استطلاع وسرب من المقاتلات، بالإضافة إلى مهندسين وكتيبة من 600 عنصر مسؤولين عن إدارة أنظمة صاروخية.

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

أسلحة سرية

وكالة ميزان للأنباء نقلت، السبت، عن مسؤول الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية قوله إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و"أسلحة سرية".

قرباني أضاف: "أمريكا… قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة. فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".

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