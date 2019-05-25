ضربة قضائية جديدة لجدار ترمب الحدودي

أصدر قاض اتحادي أمريكي أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.
التفاصيل
- يمنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترمب من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم ب"يوما سكتور بروجكت 1″ و"إيه.إل باس سكتور بروجكت 1″ باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع.
- اعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترمب "تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضررا لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات".
- القضية رفعها مدعون من بينهم جمعية "سييرا كلوب" المدافعة عن البيئة، وتسمي ترمب وشاناهان ووزير الأمن الداخلي بالإنابة كيفن ماكالينان ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بصفة المدعى عليهم.
- من شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترمب الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.
خلفيات
- رفعت قرابة 20 ولاية خصوصا معاقل للديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.
- وافق وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.
- كان ترمب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير النظاميةية من دول أمريكا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.
- رغم إعلانه أن المكسيك ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالا لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقا للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما، في مطلع 22 ديسمبر/كانون الأول 2018.