شاهد: زلزال يهز المباني في طوكيو قبيل وصول ترمب

قال التلفزيون الياباني إن زلزالا متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان، السبت، قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

التفاصيل:

كان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يمارس بها ترمب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدا الأحد.

لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بخمس درجات.

وصول ترمب

بعد وقت قليل من الزلزال وصل ترمب وزوجته ميلانيا إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام يتوقع أن تهيمن عليها الأحاديث الدافئة والصور الودّية لكن دون أي اختراق متوقع في ملف التجارة.

يشيد مسؤولون يابانيون وأمريكيون بالعلاقة "غير المسبوقة" التي تجمع بين ترمب و"زميله في الغولف" رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وتشكل الزيارة فرصة لهما لتعزيز علاقتهما الدبلوماسية.

ستكون أبرز محطة في زيارة الدولة هذه لقاء الإثنين بين الرئيس الأمريكي وإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي تربع على العرش بعد تنازل والده أكيهيتو عنه لأسباب صحية.

سيكون هذا أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تولى العرش في 30 أبريل/نيسان. وسيتعين على القادة الآخرين انتظار الاحتفالات التي ستنظم في أكتوبر/تشرين الأول للحصول على هذا الشرف.

ترمب قال قبيل مغادرته "من بين جميع دول العالم، أنا ضيف الشرف في أكبر مناسبة جرت لديهم منذ أكثر من مئتي عام".

لكن المشهد الأبرز سيتمثل بحضور ترمب الأحد اليوم الأخير من بطولة السومو إذ سيقدم الكأس للفائز.

أزمة بروتوكولية

شكل حضور ترمب في صالة السومو معضلة لوجستية وأمنية وبروتوكولية مرتبطة بتفاصيل تنظيم الحدث، مثل مكان جلوس الرئيس الأمريكي خلال المباراة وكيفية حمايته من الحضور في حال بدأوا برمي الوسادات بحسب التقاليد عندما يسقط البطل الذي يطلق عليه "يوكوزونا".

سيلعب الزعيمان الغولف قبل حضورهما مباراة السومو ومن ثم سيتوجهان إلى مطعم في حي روبونغي الترفيهي في طوكيو برفقة زوجتيهما.





كان آبي عاد للتو من واشنطن بينما سيعود ترمب إلى اليابان بعد أكثر من شهر بقليل لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا (غرب).

مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته قال "ثلاث زيارات في كلا الاتجاهين خلال فترة زمنية قصيرة هي دلالة حقيقية على مدى قرب العلاقة".

دبلوماسي ياباني أشار إلى أن كثرة التواصل بينهما "تعكس مستوى غير مسبوق في العلاقات الشخصية المقربة التي تربط بين الزعيمين الياباني والأمريكي".

تبادل الابتسامات