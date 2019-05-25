ترحيب فلسطيني برفض التشيك نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس

رحبت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتأكيد حكومة التشيك على موقفها الرافض لنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

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