بولتون: تجارب بيونغيانغ الصاروخية تنتهك القرارات الأممية

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تنتهك قرارات الأمم المتحدة

حث بولتون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على العودة لمحادثات نزع السلاح النووي.

هذه هي المرة الأولى التي يصف فيها مسؤول أمريكي كبير التجارب الصاروخية بأنها انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى وقف برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

تأتي تصريحات بولتون مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اليابان.

بولتون: يحظر قرار الأمم المتحدة إطلاق أي صواريخ باليستية.

بولتون: تجارب كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ شملت صواريخ باليستية قصيرة المدى وهذا ينتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

بولتون: الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للمحادثات مع نظام كيم، لكنها لم تغير موقفها الذي حددته في القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي.

بولتون: فتح ترمب الباب أمام كيم والخطوة التالية أن يمر كيم عبره.

حث بولتون كيم على الموافقة على عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

بولتون: من شأن ذلك المساعدة في استئناف الحوار بشأن برامج الأسلحة في كوريا الشمالية.

التوترات مع إيران

بولتون: ترمب وآبي سيناقشان التوترات مع إيران.

بولتون وصف الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على ناقلات قبالة ساحل الإمارات، ومحطة ضخ في السعودية فضلا عن هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بأنها "مظاهر قلق".

بولتون: الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات "عميقة وخطيرة" بشأن التهديد الذي تفرضه إيران.

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