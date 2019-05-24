762 حالة وفاة داخل السجون المصرية منذ الانقلاب

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السجون المصرية تحولت إلى "مقاصل إعدام" تودي بحياة المحتجزين لديها.

وأضافت المنظمة أن عددا من المعتقلين داخل السجون توفوا نتيجة حرمانهم من حقهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما أن السجون توفر بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة داخل مقار الاحتجاز بسبب انعدام النظافة وانتشار التلوث والتكدس وعدم عزل المعتقلين المرضى عن بقية المحتجزين.

أبرز ما ذكرته المنظمة