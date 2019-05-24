قوات حفتر تقصف مقر مجلس النواب في طرابلس (صور)

قال المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية، إن طائرة تتبع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قامت بقصف مقر مجلس النواب في طرابلس صباح اليوم الجمعة.

التفاصيل:

عرض المكتب على صفحته بموقع فيسبوك صورا تظهر أضرارا مادية لحقت ببعض أجزاء المقر الواقع بفندق ريكسوس بطرابلس، والذي كان مقرا للمؤتمر الوطني العام.

يتركز القتال في الضواحي الجنوبية لكن فندق ريكسوس أقرب لوسط المدينة بالقرب من المقر السكني السابق للزعيم الراحل معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011.

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أدانت في بيان لها، الجمعة، بأشد العبارات القصف الذي تعرض له مقر مجلس النواب والذي خلف أضرارا بالمبني.

أكدت الوزارة أن هذا العمل "يضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات حفتر على العاصمة طرابلس وهذه ليس الأولى فقد سبقها قصف عشوائي بالصواريخ على المناطق الأهلة بالسكان".

دعت الوزارة المجتمع الدولي بأن "يضطلع بمسؤولياته تجاه هذا العدوان على العاصمة طرابلس الذي يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين والعزل".

خلفيات: