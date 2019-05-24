صحيفة: نتنياهو يتفق مع أحزاب يمينية على ائتلاف حكومي

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، تشكيل ائتلاف حكومي يضم 60 عضوا بالكنيست (البرلمان) من الأحزاب اليمينية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

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