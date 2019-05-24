شاهد: نتنياهو يشكر السيسي للمساعدة في إطفاء حرائق إسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلاده في جهود إخماد الحرائق المشتعلة منذ أمس في مناطق متفرقة من إسرائيل.
التفاصيل:
- قال نتنياهو في بيان أورده مكتبه "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل".
- نتنياهو أضاف أن السلطة الفلسطينية طلبت أيضا الانضمام إلى تلك الجهود.
- لم تصدر السلطات المصرية بيانًا بشأن ما أورده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن.
- صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية قالت، الجمعة، في صفحتها على فيسبوك "الصديق وقت الضيق.. أرسلت مصر وفي موقف إنساني مروحيتين للمساعدة في إطفاء الحرائق في إسرائيل".
- صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت أن مصر أرسلت، الجمعة، مروحيتي إطفاء للمساعدة في إطفاء الحرائق بإسرائيل.
- الصحيفة أضافت أن 4 دول أوربية هي كرواتيا وإيطاليا وقبرص واليونان أرسلت هي الأخرى طائرات إطفاء إلى إسرائيل للمساعدة في إخماد الحرائق.
خلفيات:
- الخميس، اندلعت عشرات الحرائق في إسرائيل، بفعل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وأدت إلى احتراق عشرات المنازل وإخلاء المئات مع اقتراب النيران منها.
- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو، وجه وزارتي الخارجية والأمن الداخلي إلى طلب مساعدة دولية لإطفاء الحرائق.
- على خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، منذ عام 1979، على إثر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.