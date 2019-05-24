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سياسة

شاهد: رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها الشهر القادم

24/5/2019

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، أنها سوف تستقيل من رئاسة حزب المحافظين في السابع من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

تأتي هذه الخطوة تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

التفاصيل:
  • ماي قالت في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت حيث بدا عليها التأثر، إن "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".
  • ماي أضافت "سأستقيل من منصبي كزعيمة حزب المحافظين والاتحاديين يوم الجمعة الموافق 7 يونيو/حزيران".
  • رئيسة الوزراء أضافت "من المفترض أن تبدأ عملية انتخاب قيادة جديدة في الأسبوع التالي" إذ يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع.
  • تطلق استقالة مارس شارة بدء المنافسة على زعامة الحزب في فترة ستبقى ماي خلالها رئيسة وزراء لتصريف الأعمال.
خلفيات:
  • فشلت ماي في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوربي بشأن بريكست.
  • رفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوربي من 29 مارس/آذار إلى 12 أبريل/ نيسان ومن ثم إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
  • يتوقع أن يختار أعضاء الحزب المحافظ زعيمهم المقبل، وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" لصالح صحيفة "ذي تايمز" أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأوفر حظا لتولي هذا المنصب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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