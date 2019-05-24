شاهد: رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها الشهر القادم

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، أنها سوف تستقيل من رئاسة حزب المحافظين في السابع من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

تأتي هذه الخطوة تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

التفاصيل:

ماي قالت في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت حيث بدا عليها التأثر، إن "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".

ماي أضافت "سأستقيل من منصبي كزعيمة حزب المحافظين والاتحاديين يوم الجمعة الموافق 7 يونيو/حزيران".

رئيسة الوزراء أضافت "من المفترض أن تبدأ عملية انتخاب قيادة جديدة في الأسبوع التالي" إذ يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع.

تطلق استقالة مارس شارة بدء المنافسة على زعامة الحزب في فترة ستبقى ماي خلالها رئيسة وزراء لتصريف الأعمال.

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