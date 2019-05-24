شاهد| الجزائر: المتظاهرون يتمسكون برحيل باقي رموز النظام

يواصل المتظاهرون التوافد على ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة، في الجمعة الـ 14 لحـراك الشارع الجزائري.

التفاصيل:

اندلعت مظاهرات في مدن عدة بالجزائر في العاصمة، وقسنطينة، ووهران وتبسة، وبرج بوعريج وأم البواقي.

يطالب المتظاهرون برحيل باقي رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء.

يطالب المتظاهرون بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بداية يوليو/ تموز المقبل، مطالبين بتوفير ضمانات وتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

طالب المتظاهرون اليوم بتأجيل الانتخابات الرّئاسية، رافضين أن تجرى في ظل وجود رئيس الدولة عبد القادر بن صالح "الذي يعتبرونه الذراع الأيمن للمستقيل بوتفليقة" والوزير الأول نور الدين بدوي "مهندس قوانين التزوير" ـ حسب ما ردّدوه

وسط تعزيزات أمنية، ردّد المتظاهرون اليوم قائلين إنه "لن تكون هنالك انتخابات أيتها العصابة"، داعين إلى "الاصغاء إلى صوت الشّعب على اعتبار انه له القول الفصل في أزمة البلاد".

إجراءات أمنية غير مسبوقة:

تواكب الاحتجاجات إجراءات أمنية مشددة، بينما أغلقت منافذ العاصمة وأماكن أخرى يتخذها المتظاهرون منطلقا لتحركاتهم.

اعتقل رجال الشرطة مع بداية اليوم عددا من المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى ساحة البريد المركزي في العاصمة ليفسح الطريق بعدها للبقية بعد إصرارهم على الوصول وتزايد العدد.

شهدت مظاهرات اليوم لأول مرة، انتشار عدد كبير من عناصر الشرطة النسوية، ما يراه البعض تمهيدا للتّعامل مع النّساء المتظاهرات في جمعة اليوم.

أغلقت ولاية الجزائر، سلالم البريد المركزي، بحواجز حديدية بعد أن عملت على تغطيتها الجمعة الماضية بحواجز بشرية، وقد أصبح لمدخل البريد المركزي رمزية في الحراك لدى الجزائريين.

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