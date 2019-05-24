جهود عمانية لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن

قالت سلطنة عُمان الجمعة إنها تعمل على "تهدئة التوتر" بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أعلنت طهران أنها غير مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن.

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قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله، بحسب ما نشر على حساب وزارته على تويتر، "نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران".

أشار الوزير إلى "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره"، مؤكداً أن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد".

لم يذكر الوزير من هي الأطراف الأخرى المعنية بتلك الاتصالات.

ترتبط السلطنة بعلاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة واضطلعت بوساطة مهمة في المناقشات التي أدت إلى الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم في فيينا في تموز/يوليو 2015.

واشنطن وطهران