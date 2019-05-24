ترمب يوافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إنه سيرسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط أغلبهم في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

الرئيس الجمهوري قلل من احتمال نشوب صراع عسكري في المنطقة، وقال إنه يعتقد أن إيران لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة.

ترمب قال لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى اليابان: "نريد توفير حماية في الشرق الأوسط؛ سنرسل عددا صغيرا نسبيا من الجنود، معظمهم لتوفير الحماية".

ترمب: "في الوقت الحالي، لا أعتقد أن إيران تريد القتال، لكن لا يمكن أن يمتلكوا أسلحة نووية، وهم يدركون ذلك".

وزارة الدفاع (البنتاغون) قالت إن حوالي 900 فقط من هؤلاء الجنود سينتشرون لأول مرة، وإن 600 موجودون بالفعل في المنطقة وسيتم تمديد بقاؤهم.

البنتاغون ذكرت أن أفرادا لإدارة بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات استطلاع ومهندسين، من بين القوات.

وكالة أنباء بلومبرغ ذكرت أن الغرض من النشر هو تعزيز الحماية للقوات الموجودة بالفعل في المنطقة وخاصة الصواريخ الدفاعية، ولدعم حرية الملاحة في مياه الخليج ولأهداف أخرى.

لم تكشف المصادر على الفور بشكل واضح موقع القوات التي سيتم نشرها.

البنتاغون يتهم إيران

اتهم الجيش الأمريكي اليوم الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات هذا الشهر ووصفها بأنها نفذت في إطار "حملة" من طهران.

الأميرال مايكل غيلداي مدير الأركان المشتركة: "نحن ننسب الهجوم على الملاحة في الفجيرة إلى الحرس الثوري الإيراني".

غيلداي: مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خلصت إلى أن الألغام اللاصقة المستخدمة في الهجوم تعود للحرس الثوري. وأحجم عن إيضاح "سبل توصيل" الألغام لأهدافها.

قاذفات بي -52 الأمريكية ـ رويترز

قلق روسي:

وكالة الإعلام الروسية نقلت عن فلاديمير جباروف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي قوله إن موسكو يمكن أن تثير مسألة نشر قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي.

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