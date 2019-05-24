ترمب يتخطى الكونغرس الأمريكي لبيع أسلحة للسعودية والإمارات

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراضات الكونغرس وأقر بيع أسلحة بحوالي 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، متعللا بحالة طوارئ مع تصاعد التوتر مع إيران.

ترمب سيبع أسلحة للسعودية والإمارات عبر تجاوز الكونغرس

الإدارة أخطرت لجانا في الكونغرس، الجمعة، بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة أسلحة مع الدول الثلاث.

أعرب نواب عن غضبهم لتجاهل مراجعة الكونغرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.

وزير الخارجية مايك بومبيو كان قد أدرج في وثائق أرسلت إلى الكونغرس، مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي سيتم توريدها للدول الثلاث.

يشمل ذلك ذخائر دقيقة التوجيه من صنع شركة ريثيون ودعما لطائرات إف-15 التي تنتجها بوينج وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والتي تنتجها ريثيون ولوكهيد مارتن.

مسؤولون ونوّاب أمريكيّون قالوا إن هذا الإجراء قد يُتّخذ في الأيّام المقبلة.

السناتور الديمقراطي كريس ميرفي أوّل من تحدَّث عن هذا الموضوع علنًا الأربعاء الماضي، وكتب على تويتر "أسمع أنّ ترمب قد يستخدم ثغرةً في قانون مراقبة الأسلحة" من أجل السّماح "ببيع قنابل للسعوديّة".

ميرفي: سيَدّعي ترمب أنّ عمليّة البيع تلك حالةٌ طارئة، ما يعني أنّ الكونغرس لن يستطيع التصويت ضدّه. وسيحصل (البيع) تلقائيًا".

ميرفي ليس هناك أيّ وضع طارئ لبيع قنابل للسعوديّة كي تُلقيها في اليمن. السعوديّون يقصفون المدنيّين، وبالتالي إذا كانت هناك أيّة حالةٍ طارئة، فهي حالة طوارئ إنسانيّة تُسبِّبها القنابل التي نبيعها للسعوديّين.

مصادر في الكونغرس قالت إن الأمر الصادر اليوم الجمعة يشمل كل العتاد العسكري الذي عرقله أعضاء الكونغرس

السناتور بوب ميننديز في بيان: "أشعر بخيبة الأمل، لكنني لست مندهشا من أن إدارة ترمب تقاعست مجددا عن منح الأولوية لمصالحنا للأمن القومي في الأجل البعيد أو دعم حقوق الإنسان، وتمنح بدلا من ذلك تفضيلات لدول مستبدة مثل السعودية".

تصاعد التوتر