برلمان طرابلس: قصف حفتر للمجلس جريمة حرب مكتملة الأركان

أكد المتحدث باسم مجلس النواب في "طرابلس" أن استهداف "قوات حفتر" لمقر البرلمان جريمة حرب مكتملة الأركان، كون الإصابة مقصودة والقصف بصاروخ موجه عبر طائرات ليلية.

تصريحات سيالة:

أوضح حمودة سيالة في تصريحات خاصة لـ "الجزيرة مباشر" أن "القصف تم بعد منتصف الليل وتسبب في أضرار مادية بمكتب الاستقبال وجزء من قاعة عقد الجلسات، ولم تقع إصابات بشرية لأنه لم تكن هناك جلسة في هذا التوقيت.

سيالة أشار إلى أن خطورته تكمن في أن مقر البرلمان يوجد في منطقة مكتظة بالسكان وبها أسواق مزدحمة لشراء متطلبات العيد، وكل المؤشرات تؤكد أن حفتر وراء القصف المتعمد كونه يملك طيرانا ليليا غير موجود في ليبيا إلا لدى قوات حفتر.

إيقاف البرلمان:

بخصوص دلالة الاستهداف لمقر برلمان الذي لم يعقد إلا جلسات محدودة جدا، قال البرلماني الليبي: "القصف تم بهدف إيقاف البرلمان عن خطواته في محاولة استعادة دور مجلس النواب في إنجاز الاستحقاقات الدستورية والخروج من عباءة سيطرة شخص وحيد أو مشروع عسكري كما كان الحال في برلمان "طبرق"، حسب كلامه.

أكد سيالة أن "هذا التصرف الجبان والأحمق من قبل حفتر لن يؤثر في خطوات المجلس ونحن مستمرون في أداء دورنا والحفاظ على المسار الديمقراطي ومحاولة إنجاز الاستحقاقات الدستورية من انتخابات ودستور وغيره".

المتحدث باسم برلمان "طرابلس" أكد أنه حتى هذه اللحظة لم تتواصل معهم أية منظمة دولية أو دول لإدانة القصف، مرجحا أن يكون السبب هو توقيت القصف الذي وقع في وقت متأخر من الليل، مشيرا إلى أن البرلمان في العاصمة لديه خطة مفصلة للتواصل الدولي مع الدول الفاعلة ذات الاهتمام بالملف الليبي.

تابع: "استعادة دور البرلمان هو شعار المرحلة القادمة حتى يتم تسليم السلطة لسلطة منتخبة وإرساء دولة ديمقراطية مدنية، وكذلك منع وإفشال أي مشروع عسكري يسعى البعض لفرضه على الليبيين وثورتهم" كما قال.

ما الذي حدث؟

شنت طائرة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الليلة الماضية غارات عدة على مواقع تابعة لحكومة الوفاق الوطني، من بينها مقر مجلس النواب الليبي في طرابلس.

أسفرت الغارة على المقر الواقع في فندق ريكسوس عن أضرار مادية بالواجهة الأمامية للمبنى، كما استهدفت غارات أخرى مواقع لقوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق جنوب العاصمة.

وكان نحو 50 من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق نقلوا جلساتهم إلى طرابلس وانتخبوا قيادة مؤقتة للمجلس، تعبيرا عن رفضهم للعملية العسكرية التي أطلقها حفتر على العاصمة في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.

وعاد الطيران الليلي التابع لقوات حفتر لقصف مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق بعدما غاب لفترة عن سماء العاصمة الليبية.

وكان ناشطون قد رجحوا أن توقفه لأكثر من أسبوع يعود لتدمير طيران حكومة الوفاق غرفة توجيه الطائرات المسيرة في قاعدة الجفرة (وسط ليبيا) وفي مدينة غريان (85 كيلومترا جنوب طرابلس).

إدانات: