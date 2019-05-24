السودان: العسكري يتمسك بأغلبية المجلس السيادي ورئاسته

قال مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية لوكالة الأناضول، الجمعة، إن المجلس العسكري الانتقالي، أبلغهم بضرورة أن تكون غالبية أعضاء المجلس السيادي من العسكر.

أبرز تصريحات المصدر (فضل عدم ذكر اسمه)

المجلس العسكري أعلن خلال اجتماعات اللجان المشتركة، تمسكه بضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة عسكرياً وأن الغلبة في مكون ذات المجلس للعسكريين.

نحن أيضاً أبلغناهم بتمسكنا بموقفنا حول ضرورة تكوين المجلس السيادي من المدنيين بما فيها رئاسة المجلس.

المجلس العسكري بتعنته يعقد الأوضاع ويدفع بها نحو التصعيد"

الآن ندرس كافة خياراتنا لمواجهة ذلك الموقف المتصلب، بما فيها إعلان العصيان المدني والإضراب العام.

العسكريون يحاولون التمسك بالسلطة ولا يلتزمون بموقفهم المعلن والداعم لعودة السلطة للمدنيين.

المجلس العسكري يطرح أجندة جديدة في التفاوض، ويحاول أن يعطي مجلس السيادة المختلف حول طبيعة تكوينه صلاحيات كبيرة تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، وتمس صلاحيات الجهازين التنفيذي والتشريعي.

إخفاق