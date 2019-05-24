ارتفاع حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى رقم قياسي

قال القائم بالأعمال التركي في مصر، مصطفى كمال الدين آريغور، الخميس، إن القاهرة وأنقرة حققتا رقمًا قياسيًا في حجم التجارة البينية عام 2018.

جاء ذلك في كلمة ألقاها آريغور، بمأدبة إفطار نظمتها جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، ومركز الثقافة التركي "يونس إمرة"، بأحد فنادق العاصمة القاهرة، حضرها ممثلون عن هيئات دبلوماسية وسفراء ورجال أعمال ومثقفين من البلدين.

ماذا قال؟

استنادا إلى بيانات هيئة الإحصاء التركية لعام 2018، فإن البلدين حققا رقمًا قياسيًا تاريخيًا، في السنوات الأخيرة، في حجم التجارة، بلغ 5.24 مليار دولار.

حجم الصادرات التركية إلى مصر، بلغ 3.05 مليار دولار في 2018، أي بزيادة تقدر بنحو 29.4% مقارنة بعام 2017.

الواردات التركية من مصر وصل حجمها، في 2018، إلى 2.19 مليار دولار، بزيادة وصلت نسبتها 9.68% مقارنة بالعام السابق له.

الزيادة في حجم الصادرات المصرية إلى تركيا لعام 2018، تعد رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية أيضا.

حجم الصادرات بين البلدين تضاعف خلال الـ12 عامًا الماضية، إلى ثلاث أضعاف ونصف، وذلك منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ (في 2007)، ما يحفز ويشجع الاستثمار بين البلدين.

اللغة التركية

أمين بويراز، مدير مركز يونس إمرة بالقاهرة قال "يوجد في مصر ما يقرب من 20 قسما للغة التركية تضم آلاف الطلاب المصريين".

بويراز أضاف في كلمته بالمناسبة "منذ أن بدأ معهد يونس إمرة، نشاطه في مصر عام 2010، تعلَّم آلاف الطلاب المصريين اللغة التركية في مركزنا، وزار المئات منهم تركيا".

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