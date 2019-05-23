وجدي العربي: الجيش المصري يسيطر على كل مفاصل الفن

قال الفنان المصري وجدي العربي إن الجيش في بلاده يسيطر على كل مفاصل الفن، من خلال التوغل وامتلاك شركات إنتاج وقنوات فضائية.
وأضاف العربي في تصريحات لبرنامج "حوار مباشر" على موقع الجزيرة مباشر أن سيطرة الجيش على الفن لعلمه بمدى تأثير الفن على الشعوب.
أبرز تصريحات الفنان وجدي العربي
- المجلس الأعلى للإعلام لديه ملاحظات على 24 مسلسلا، وفي أحد المسلسلات هناك 166 مخالفة ما بين كلام سوقي وتلميحات جنسية.
- في الماضي كان لدينا الفنان المثقف الواعي، أما الآن فالفنان كل اهتمامه أجره في العمل ولا يهتم بالموضوع، وأصعب شيء أن يقول الممثل شيئا غير مقتنع به من أجل الأجر.
- المصالح الشخصية هي التي تمنع الحديث عن ثورات الربيع العربي في الأعمال الدرامية.. كيف يقوم فنان اليوم بعمل فني عما يحدث في السودان أو الجزائر أو ليبيا ضد مصالح الحكام؟
- هناك تقرير من التايمز البريطانية عن سيطرة الجيش المصري والمخابرات على المفاصل الإعلامية.
- عمرو واكد وخالد أبو النجا وهشام عبد الحميد رفضوا قهر حريتهم لأن الفن إبداع وحرية.
- في الماضي كان يسمح بالنقد لغير رئيس الدولة، وكان يتم انتقاد رئيس الوزراء ووزير الداخلية أما الآن فلا يسمح بالتهكم على ضابط شرطة في عمل فني.
- أجر الفنان يخضع للعرض والطلب فالممثل الذي يحصل على أجر معين يربح المنتج بسبب هذا الممثل ضعف أجره.
- مسلسل شتاء 2016 عمل يحتاج إلى الثناء لأن فيه جهدا مبذولا وفنانين ممتازين جدا، وهناك مخرج كبير خلف العمل، ومنتج سعى لعمل شيء له قيمة، وكنت أود المشاركة في هذا المسلسل.