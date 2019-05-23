وجدي العربي: الجيش المصري يسيطر على كل مفاصل الفن

قال الفنان المصري وجدي العربي إن الجيش في بلاده يسيطر على كل مفاصل الفن، من خلال التوغل وامتلاك شركات إنتاج وقنوات فضائية.

وأضاف العربي في تصريحات لبرنامج "حوار مباشر" على موقع الجزيرة مباشر أن سيطرة الجيش على الفن لعلمه بمدى تأثير الفن على الشعوب.

أبرز تصريحات الفنان وجدي العربي