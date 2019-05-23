واشنطن تدعو لوقف إطلاق النار مع احتدام القتال شمال غربي سوريا

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار مجددًا في سوريا بينما احتدمت الاشتباكات شمال غربي البلاد، حيث شنت قوات النظام السوري هجومًا على آخر معقل كبير للمعارضة.

وقال التلفزيون الرسمي السوري، في وقت متأخر الأربعاء، إن الجيش أسقط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة، وأضاف أن "متشددين من جبهة النصرة" أطلقوا الطائرة.

احتدام القتال:

الرئيس السوري بشار الأسد، بدأ هجومه أواخر الشهر الماضي قائلًا إن المعارضة انتهكت وقفًا لإطلاق النار، ما أسفر عن نزوح عدد كبير من المدنيين الذين فروا من القصف الذي استهدف إدلب وعددًا من المناطق المجاورة لها.

الاشتباكات تمثل أكبر تصعيد منذ الصيف الماضي بين الأسد وخصومه من المعارضة في محافظة إدلب وشريط من الأراضي الذي يحيط بها.

وسائل إعلام سورية رسمية والمعارضة قالوا إن القتال استعر يوم الأربعاء مع سعي المعارضة لصد تقدم جيش النظام في مواجهة قصف عنيف.

نحو 180 ألف شخص نزحوا بسبب الضربات الجوية والقصف والقتال المستمر منذ أسابيع، ما أثار مخاوف من كارثة إنسانية جديدة.

أمس، قتل 12 مدنيا بينهم أطفال في قصف لقوات النظام السوري وحلفائه على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، فيما قالت تركيا إنها لن تخلي موقعها في إدلب بعد هجمات النظام السوري.

واشنطن قالت إنها ترى دلائل على أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية بما في ذلك غاز الكلور في أحدث هجوم وحذرت من أنها سترد "سريعًا وبشكل متناسب" إذا ثبتت هذه المزاعم التي ينفيها الأسد منذ بدء الحرب.

النظام السوري يقول إنه يرد على هجمات يشنها "متشددون" مرتبطون بتنظيم القاعدة.

إدارة ترمب قصفت سوريا مرتين في أبريل/نيسان 2017 وأبريل/نيسان 2018 بسبب مزاعم عن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية.

في سبتمبر/أيلول قال مسؤول أمريكي كبير إن هناك أدلة على أن قوات الحكومة السورية تعد أسلحة كيماوية في إدلب.

تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا:

الممثل الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، قال أمام لجنة بمجلس النواب "ما نحتاجه حقًا في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار. لذلك فنحن نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا".

جيفري: هذه الصراعات والهجمات المتبادلة… تضع ضغطًا كبيرًا على المدنيين وتزيد من احتمال نشوب صراع بين الأمم.

عندما سئل عن استخدام الأسلحة الكيماوية، قال جيفري إن الولايات المتحدة لا تزال تتابع بحرص أي هجوم محتمل من هذا النوع؛ لكنه أضاف أنها لا تملك تأكيدًا.

جيفري: ليس لدينا حتى هذه اللحظة أي تأكيد بأن الكلور هو المادة التي يزعم أنها استخدمت. لم ننته من مراجعتنا.

جيفري: الولايات المتحدة تتواصل مع روسيا للمساعدة في خفض تصعيد الصراع في إدلب.

جيفري: رغم الهجوم المأساوي هناك في الآونة الأخيرة، أكدت موسكو مجددًا، على الورق على الأقل، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع الأتراك.

باقون تحت القصف