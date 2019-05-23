نيويورك تفتح الطريق للكونغرس للحصول على إقرارات ترمب الضريبية

يتشبث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بموقفه الرافض للكشف عن اقراراته الضريبية، لكن المشرعين في ولاية نيويورك صادقوا على مشروع قانون قد يتيح الكشف عن هذه الاقرارات خلافا لرغبة الرئيس.

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القانون الجديد، الذي من المتوقع أن يوقعه حاكم الولاية الديموقراطي أندرو كيومو، يمهد الطريق أمام مسؤولي الضرائب في الولاية لتقديم بعض المستندات المتعلقة بترمب الى إلكونغرس.

بعد تصويت أولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر، صادق أعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديموقراطيون على مشروع القانون، وفق متحدثة باسم الجمعية.

يسمح القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترمب أو غيره من المسؤولين إلى لجان الكونغرس في حال كان هناك "مسوغ تشريعي محدد وشرعي".

لماذا الأمر مهم؟