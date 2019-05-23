نقاش بالكونغرس الأمريكي حول انتهاكات حقوق المرأة بالسعودية

ناقشت لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي اليوم الخميس، أوضاع المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية.

وقال النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن، إنه لن يصمت على الوضع المروع لحقوق الإنسان في السعودية، مشددا على ضرورة محاسبة النظام.

وأضاف ماكغفرن للجزيرة أنه يشعر بالرعب إزاء احتمال إعدام السعودية علماء بارزين، وإزاء تصرفاتها.

أبرز تصريحات سارة لي واتسون مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش":

السلطات السعودية تصر على استخدام التعذيب ضد الناشطات المعتقلات.

يجب على الكونغرس الأمريكي اتخاذ تدابير لضمان عدم إفلات النظام السعودي من العقاب.

يجب على الإدارة الأمريكية التوقف عن دعم وتأييد مواقف النظام السعودي التي تنتهك حقوق الإنسان.

تصريحات الكاتبة السعودية صفاء الأحمد:

السلطات السعودية تستخدم تهمة " الإرهاب" من أجل تخويف الجميع.

التحالف الذي تقوده المملكة يقوم بانتهاكات خطيرة في اليمن.

ما بدأ يوما في تونس سيكون له تأثير في كل الدول العربية وكل الشعوب تتعلم من بعضها.

تصريحات وليد الهذلول شقيق المعتقلة لجين الهذلول:

شقيقتي لجين متهمة بالتواصل مع منظمات حقوقية وصحفيين وحتى الآن لم يحدد موعد جلسة محاكمتها.

وصلتنا معلومات اليوم بتحويل قضية شقيقتي لجين إلى القضاء الجنائي.

شقيقتي لجين أظهرت لنا آثار التعذيب عندما زرناها وأخبرتنا أنها منعت من النوم وتعرضت لمضايقات جسدية.

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