مهاتير محمد: لا سلام في العالم بدون حل القضية الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن إحلال السلام العالمي مرهون بحل القضية الفلسطينية، محذرًا من مغبة اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

ماليزيا مع فلسطين:

تصريحات مهاتير محمد جاءت خلال مأدبة إفطار أقامها رئيس الوزراء الماليزي، في العاصمة الإدارية للبلاد "بوتراجايا"، على شرف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل. وقد شدد على رفض بلاده لسياسات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

أكد أن بلاده تشارك في عديد من الأنشطة المناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم.

الماليزيون يشاركون في عديد من الاحتجاجات والقوافل التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين كانت ولا تزال "السبب الرئيسي للإرهاب" في الشرق الأوسط.

"الإرهاب والتشدد هما نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

على المجتمع الدولي القيام بواجباته حيال دفع "إسرائيل" نحو الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة اللاجئين.

الإفطار حضره المئات من الجالية الفلسطينية في ماليزيا، وعدد من الوزراء الماليزيين ووزراء وبرلمانيين من دول آسيوية مجاورة، بالإضافة لعدد من الفنانين الماليزيين وكبار الموظفين الحكوميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من سفراء الدول الصديقة.



خالد مشعل ثمّن موقف ماليزيا من القضية الفلسطينية (الجزيرة)

مباحثات مع مشعل:

رئيس الوزراء الماليزي، أجرى في بوتراجايا، محادثات مع مشعل، شملت سياسات "إسرائيل" في المنطقة والمحاولات الرامية لتغيير هوية القدس والهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة و"صفقة القرن".

ماذا قال مشعل للصحفيين:

أعرب عن امتنانه من الدعم الذي يقدمه مهاتير محمد للقضية الفلسطينية، ومواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

شدد على أن سياسات "إسرائيل" في المنطقة تهدف إلى تغيير هوية القدس وقمع سكان قطاع غزة، وطالب القادة والمسؤولين العرب برفض صفقة القرن التي يجمع الفلسطينيون على رفضها، كما طالبهم بمقاطعة ورشة البحرين الاقتصادية.

أشار إلى أن مهاتير محمد، أحد أكبر قادة العالم الإسلامي، قد يلعب دورًا فعالًا في وقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في غزة، دون مزيد من التوضيح.

حذر من الصفقة الأمريكية للسلام والتي تدعى "صفقة القرن" إنها تسعى لإجهاض النضال الفلسطيني.

شدد على ضرورة تركيز العالم الإسلامي والعالم بأسره على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وزارة التعليم العالي الماليزي أعلنت عن تقديم 140 منحة للطلاب الفلسطينيين مقدمة من 12 جامعة ماليزية حكومية وخاصة، تسلمها رمزيًا مسلم عمران رئيس منظمة الثقافة الفلسطينية في ماليزيا.

خطة السلام الأمريكية التي قام بصياغتها جاريد كوشنر, مع نتنياهو (غيتي)

صفقة القرن: