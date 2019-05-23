فورين بوليسي: الثورة المضادة تبدأ في السودان

قالت مجلة فورين بوليسي إنه رغم رحيل الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم فإن النظام الذي أرساه مازال يحارب الثورة الشعبية.

وأضافت المجلة الأمريكية في تقرير لها (الأربعاء) أن النتيجة هي ذلك الطريق المسدود الذي يسيطر على المشهد السوداني حاليا.

أبرز ما جاء في تقرير فورين بوليسي: