شاهد: لقطات استهداف الحوثيين لمطار أبو ظبي العام الماضي

عرضت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن، مساء الخميس، مقطع فيديو قالت الجماعة إنه يوثّق عملية استهدفت، في يوليو/ تموز 2018، مطار أبو ظبي في الإمارات.

التفاصيل:

تضمن الفيديو الذي بثته قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، مشاهد تعرض للمرة الأولى، لما وصفته بأنه عملية استهداف سلاح الجو المسير التابع للجماعة، لمنشآت بمطار أبو ظبي الدولي.

أظهر الفيديو لحظات تحليق واستهداف طائرة مسيرة يطلق عليها اسم "صماد3″، لمحطة المسافرين رقم 1 في مطار أبو ظبي، حيث حلّقت الطائرة على ارتفاع منخفض، تلاه انفجار عنيف.

لم يعرف على الفور مدى صحة الفيديو المنشور، كما لم يصدر بعد أي تعقيب رسمي من الإمارات على المشاهد المنشورة من قبل الحوثيين.

هجوم على مطار نجران:

الحوثيين قالوا إن طائرة مسيرة نفذت هجوما الخميس على "منظومة صواريخ باتريوت" في مطار مدينة نجران بالسعودية.

المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قال إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية "الإرهابية" محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي".

جماعة الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن ضربات بطائرات مسيرة مسلحة لمنشآت نفطية في السعودية الأسبوع الماضي، وقالت الأحد إنها ستهاجم 300 هدف عسكري في السعودية والإمارات واليمن.

خلفيات: