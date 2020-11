سيناتور: ترمب يستغل التوتر مع إيران لبيع قنابل للسعودية

قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام ثغرة قانونية بالإضافة إلى تصاعد التوترات مع إيران لبيع القنابل للسعودية، رغم أن الكونغرس أوقف المبيعات.

التفاصيل:

REALLY IMPORTANT THREAD: 1/ I am hearing that Trump may use an obscure loophole in the Arms Control Act and notice a major new sale of bombs to Saudi Arabia (the ones they drop in Yemen) in a way that will prevent Congress from objecting. Could happen this week.

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) May 22, 2019