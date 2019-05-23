بيلوسي : من السابق لأوانه بدء إجراءات عزل ترمب

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، أنه من المبكر جدا بدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب معتبرة أن مثل هذه المبادرة ستكون "مصدر انقسامات كبيرة".

أهم تصريحات بيلوسي:

يمكن أن نكشف الوقائع للأمريكيين من خلال تحقيقاتنا، ويمكن أن يقودنا ذلك الى لحظة تصبح معها الإقالة حتمية، أو لا. لكننا لم نبلغ بعد هذه النقطة.

تقديري أن (إجراءات) الإقالة ستكون بالتأكيد مصدر انقسامات كبيرة.

ليس لدي أدنى شك في أن البيت الأبيض يرغب بشدة في إجراءات عزل" لأنها تناسبه سياسيا.

مرة أخرى، أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة. أتمنى أن تتدخل أسرته أو إدارته أو موظفوه من أجل مصلحة البلاد.

لا يسعني إلا أن أعتقد أنه (ترمب) لم يكن على قدر مهمة تحديد الخيارات الصعبة لكيفية تغطية تكلفة تشريع البنية التحتية المهم الذي تحدثنا عنه قبل ثلاثة أسابيع.

جاءت تصريحات بيلوسي غداة مشادة لاذعة مع ترمب، تحولت إلى حرب مفتوحة عندما أعلن ترمب، بغضب، أنه لن يتعاون مع الديمقراطيين حول المشاريع الكبرى مثل خطة البنية التحتية طالما لم يوقفوا "تحقيقاتهم الفارغة" التي تستهدفه.

غضب ترمب: