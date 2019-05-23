الحوثيون: هاجمنا "الباتريوت" في مطار نجران السعودي بطائرة مسيرة

الحوثيون قصفوا في السنوات الأخيرة الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تمكن الدفاع الجوي السعودي من التصدي لها.

منذ مارس/ آذار 2015، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري مع الإمارات في حرب اليمن مما خلف أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا للأمم المتحدة.