الحوثيون: هاجمنا "الباتريوت" في مطار نجران السعودي بطائرة مسيرة

ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن أن طائرة مسيرة نفذت هجوما على "منظومة صواريخ باتريوت" في مطار مدينة نجران بالسعودية.
التفاصيل:
- قناة المسيرة: سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بطائرة قاصف من طراز K2 على مطار نجران.
- القناة عن مصدر عسكري: العملية الهجومية استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران.
- القناة عن المصدر: نجاح العملية الهجومية التي نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق.
- المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قال إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي".
- المالكي حذر الحوثيين من "مواصلة استهدافها للمرافق المدنية"، مهددا برد حازم على "استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي".
- لليوم الثالث على التوالي، يعلن الحوثيون استهداف مطار نجران بطائرات مسيرة، فيما أعلنت السعودية الأربعاء استمرار العمل في المطار بشكل طبيعي.
خلفيات:
- الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن ضربات بطائرات مسيرة مسلحة لمنشآت نفطية في السعودية الأسبوع الماضي، وقالت الأحد إنها ستهاجم 300 هدف عسكري في السعودية والإمارات واليمن.
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الحوثيون قصفوا في السنوات الأخيرة الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تمكن الدفاع الجوي السعودي من التصدي لها.
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منذ مارس/ آذار 2015، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري مع الإمارات في حرب اليمن مما خلف أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا للأمم المتحدة.