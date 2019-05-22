واشنطن ترصد هجوما كيميائيا نفذه نظام الأسد وتهدد بالرد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، رصد واشنطن تنفيذ نظام بشار الأسد هجمات كيميائية جديدة شمال غربي سوريا.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة الأمريكية، أكدت فيه أن "الولايات المتحدة تتابع عن كثب العمليات التي يشنها نظام الأسد شمال غربي سوريا، بما في ذلك مؤشرات على استخدام النظام لأسلحة كيميائية جديدة فيها".
أبرز ما ورد في البيان
- مع الأسف نستمر في رصد دلائل تشير إلى استئناف نظام الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور شنه النظام شمال غربي سوريا يوم 15 مايو/أيار 2019.
- مستمرون في جمع المعلومات المتعلقة بهذه الواقعة، وإذا ما ثبت استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، فإننا نكرر تحذيرنا من أن الولايات المتحدة، وحلفاؤها سيكون لهم رد سريع ومناسب.
- الهجوم الذي شن يوم 15 مايو وقع في منطقة إدلب، ما يعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق الناري، وعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر، مشيرة إلى أنه استهدف المدنيين للذين هربوا من مناطق القتال، ولجأوا إلى إدلب للاحتماء بها.
- تكرّر الولايات المتحدة التحذير الذي وجّهه الرئيس ترمب في أيلول/سبتمبر 2018: أي هجوم على منطقة خفض التصعيد في إدلب سيكون تصعيداً غير مدروس يهدّد بزعزعة استقرار المنطقة.
الأسلحة الكيميائية
- أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقصف مطارات ومنشآت عسكرية تابعة لقوات النظام السوري مرتين بسبب قيام الأخير باستخدام أسلحة كيميائية في أبريل/ نيسان 2017 وأبريل/ نيسان 2018.
- في سبتمبر أيلول الماضي، قال مسؤول أمريكي كبير إن هناك أدلة على أن قوات النظام تجهز أسلحة كيميائية في إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة المسلحة في سوريا.
- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون روبرتسون في بيان "على نظام الأسد ألا يعيد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا… ويجب ألا يكون هناك أدنى شك في عزمنا على التحرك بقوة وبسرعة إذا استخدم نظام الأسد هذه الأسلحة مرة أخرى في المستقبل".
- اتهم بيان وزارة الخارجية الأمريكية روسيا وقوات الأسد "بمواصلة حملة تضليل… لاختلاق رواية زائفة بأن آخرين هم المسؤولون عن الهجمات بأسلحة كيميائية".
- قال البيان "غير أن الحقائق واضحة… نظام الأسد هو الذي شن تقريبا كل الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي تم التحقق من وقوعها في سوريا- وهي نتيجة توصلت إليها الأمم المتحدة مرة تلو الأخرى".
- قال مسؤول أمريكي، تحدث بشرط عدم الكشف عن شخصيته، إن الحكومة السورية لديها باع من اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية عندما يحتدم القتال. لكن المسؤول ليس على علم بأي تأكيد لنوع المادة التي يزعم أنها استخدمت، إذا كان حدث استخدام فعلا، وقال إن الحكومة الأمريكية لا تزال تجمع المعلومات.
- في يناير/ كانون الثاني حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا.
- قال بولتون وقتها "ليس هناك أي تغيير في الموقف الأمريكي إزاء استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية وليس هناك أي تغيير في موقفنا بأن أي استخدام للأسلحة الكيميائية سيلقى ردا في غاية القوة، كما فعلنا مرتين من قبل".