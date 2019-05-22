واشنطن تدعو إلى حل الأونروا

دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل أسابيع من الكشف عن الجانب الاقتصادي لخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

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في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قال المستشار الأمريكي جيسون غرينبلات إن الأونروا عبارة عن "ضمادة".

غرينبلات: الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية.

غرينبلات: نموذج الأونروا خذل الشعب الفلسطيني.

غرينبلات: الوقت حان لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى الحكومات المضيفة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية.

غرينبلات: سيكون من الخطأ عدم انضمام الفلسطينيين لنا. ليس لديهم ما يخسروه بل سيكسبون الكثير إذا انضموا لنا. ولكن ذلك بالتأكيد خيارهم.

رد الأونروا

بيير كرينبول، مدير الأونروا، قال للمجلس عبر الفيديو من غزة: الوكالة تمكنت من سد عجز بقيمة 446 مليون دولار العام الماضي من خلال خفض الميزانية ومساهمات المانحين الجدد.

كرينبول: في الوقت الذي يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون غيابا شبه تام لأي أفق سياسي، أنا مقتنع تماما بأن استمرار خدمات الأونروا مهم جدا لحفظ الكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي.

أكدت فرنسا ذلك الموقف وحذرت من أن عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين سيحول المخيمات إلى "ساحات تجنيد رئيسية للإرهابيين" في المنطقة.

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