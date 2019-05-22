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واشنطن تدعو إلى حل الأونروا

فلسطينيون يحملون أجولة من الدقيق توزعها وكالة أونروا في قطاع غزة المحاصر
فلسطينيون يحملون أجولة من الدقيق توزعها وكالة أونروا في قطاع غزة المحاصر
22/5/2019

دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل أسابيع من الكشف عن الجانب الاقتصادي لخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

التفاصيل
  • في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قال المستشار الأمريكي جيسون غرينبلات إن الأونروا عبارة عن "ضمادة".
  • غرينبلات: الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية.
  • غرينبلات: نموذج الأونروا خذل الشعب الفلسطيني.
  • غرينبلات: الوقت حان لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى الحكومات المضيفة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية.
  • غرينبلات: سيكون من الخطأ عدم انضمام الفلسطينيين لنا. ليس لديهم ما يخسروه بل سيكسبون الكثير إذا انضموا لنا. ولكن ذلك بالتأكيد خيارهم.
رد الأونروا
  • بيير كرينبول، مدير الأونروا، قال للمجلس عبر الفيديو من غزة: الوكالة تمكنت من سد عجز بقيمة 446 مليون دولار العام الماضي من خلال خفض الميزانية ومساهمات المانحين الجدد.
  • كرينبول: في الوقت الذي يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون غيابا شبه تام لأي أفق سياسي، أنا مقتنع تماما بأن استمرار خدمات الأونروا مهم جدا لحفظ الكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي.
  • أكدت فرنسا ذلك الموقف وحذرت من أن عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين سيحول المخيمات إلى "ساحات تجنيد رئيسية للإرهابيين" في المنطقة.
خلفيات
  • العام الماضي قطعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمويلها للأونروا.
  • غرينبلات يشترك مع جاريد كوشنر، صهر ترمب وكبير مستشاريه في صياغة خطة سلام سيتم الاعلان عنها بعد شهر رمضان.
  • تأسست الأونروا في 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.    
  • طالما كانت الوكالة شوكة في خاصرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي دعا إلى إغلاق الوكالة بحجة أنها معادية لإسرائيل وتطيل مشكلة اللاجئين.
  • تنظم الولايات المتحدة مؤتمرا في البحرين يومي 25 و26 يونيو/حزيران بهدف مناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة التي قال غرينبلات إنها يمكن أن تحقق "مستقبلا مزدهرا للفلسطينيين".
  • رفض الفلسطينيون خطة السلام الأمريكية وقطعوا علاقاتهم مع إدارة ترمب بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل متجاهلة تطلعات الفلسطينيين بأن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمتهم المستقبلية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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