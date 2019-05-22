ماي تناشد حزب العمال دعم "الفرصة الأخيرة" لتسوية الخروج

طلبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من جيريمي كوربين زعيم حزب العمال دعم اتفاقها من أجل الخروج من الاتحاد الأوربي بعد عرض فرص جديدة، من بينها إجراء استفتاء ثان.

النداء الأخير:

أطلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تحاصرها المشكلات، نداء أخيرا اليوم الأربعاء لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين لدعم اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، حيث تواجه الرفض الرابع المحتمل في البرلمان.

ماي، كتبت رسالة لكوربين، الثلاثاء عن مشروع قانون اتفاق الانسحاب الذي يحقق شروط خروج بريطانيا وقالت "أظهرت اليوم أنني مستعدة للتنازل لأحقق للشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوربي" وقالت "مشروع قانون اتفاق الانسحاب هو آخر فرصة للقيام بذلك.. أطلب منك التنازل أيضا كي نحقق ما تعهد به الحزبان في بياناتهما ولإعادة الثقة في سياستنا".

كتبت ماي في الرسالة إن مشروع اتفاق الانسحاب، المقرر التصويت بشأنه في البرلمان أوائل الشهر المقبل، "هو فرصتنا الأخيرة لذلك" وقالت" أطلب منك التفاهم أيضا لنتمكن من تحقيق ما وعد به كل من حزبينا في برامجه الانتخابية واستعادة الإيمان بسياساتنا".

ماي أعلنت الثلاثاء سلسلة مبادرات على البرلمان بينها إمكانية تنظيم استفتاء ثان في شأن بريكست والبقاء في اتحاد جمركي موقت مع الاتحاد الأوربي بهدف نيل التأييد لخطتها بشأن الخروج من التكتل.

طلبت ماي من النواب دعمها مؤكدة أنها "الفرصة الأخيرة لإيجاد وسيلة" تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي في يونيو/حزيران 2016.

كوربين يرفض عرض ماي:

في وقت متأخر الثلاثاء، عقب كلمة ماي بشأن خطتها المنقحة للبريكست، قال كوربين، إن حزبه لا يمكنه التصويت لصالح مشروع قانون اتفاق الانسحاب واصفا عرض ماي "بإعادة صياغة لموقف الحكومة".

كوربين أوضح "لا يمكننا تأييد مشروع الاتفاق هذا، لأنه في الأساس إعادة قولبة لما تمت مناقشته قبل ذلك … لا يمكنني أن أفهم كيف يتم تمريره في البرلمان".

قال حزب العمال إنه ينبغي على ماي ألا تطرح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي للتصويت للمرة الرابعة في البرلمان بعد أن وجه نواب انتقادات لعرضها الجديد.

قال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمال لشؤون الخروج من الاتحاد الأوربي أعتقد أنه من المعقول أن تقول رئيسة الوزراء.. لن أطرح هذه الحزمة للتصويت عليها".

من ناحية أخرى بدأ بعض النواب في حزب المحافظين الذي ترأسه ماي مسعى جديدا لخلعها حتى لا تسنح لها فرصة طرح خطة التسوية التي وضعتها للخروج من الاتحاد الأوربي للتصويت في البرلمان.

زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين

متاعب تيريزا ماي مع البرلمان:

كان النواب البريطانيون رفضوا مرتين اتفاق بريكست الذي أبرمته ماي في نوفمبر/تشرين الثاني، مع بروكسل، ما أرغمها على إرجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوربي مرتين.

هذا الأمر أرغم الحكومة أيضا على تنظيم الانتخابات الأوربية التي تبدأ الخميس، بعدما كانت المملكة المتحدة قد حددت 29 مارس/آذار موعدا للخروج من الاتحاد الأوربي.

إذا أقر النواب مشروع القانون الذي سيعرض عليهم في مطلع يونيو/حزيران فإن ماي تعتزم أن تعرض عليهم أيضا إمكانية التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست أم لا وكذلك البقاء موقتا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوربي.

ماي أكدت أن حقوق العمال وحماية البيئة ستكون مضمونة، وهو ما كانت تطالب به المعارضة العمالية.

كان البرلمان البريطاني قد رفض أواسط مارس/آذار إجراء استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوربي، وهو ما تطالب به أحزاب عدة ويرفضه نواب كثر خشية مفاقمة الانقسامات في البلاد.

ماي أوضحت أنه في حال وافق النواب على إجراء استفتاء ثان، فإنه سيجرى قبل المصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي، أما في حال تبنّى النواب مشروع القانون ورفضوا إجراء استفتاء، عندها يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوربي نهاية، يوليو/تموز.

مجلس العموم البريطاني رفض للمرة الثالثة خطة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوربي

شكوك ألمانية:

في ألمانيا قوبل المقترح الجديد لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوربي بتشكك كبير.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، اليوم "للأسف أخشى من أن المقترح الجديد لا يغير شيئا جوهريا.. تيريزا ماي لا تزال وفية لنموذج طرح نفس الشيء مرارا وتكرارا عبر محاولات جديدة".

المسؤول الألماني علق على خطط ماي دعوة برلمان بلادها للتصويت على إجراء استفتاء ثان للخروج من الاتحاد الأوربي، شريطة أن يمرر النواب مشروع قانون يتضمن كيفية تطبيق اتفاق الخروج.

من جانبه، قال خبير الشؤون السياسية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نيلز شميد إن "إجراء استفتاء ثان متأخر للغاية بعد مرور شهور على المأزق بين الحكومة والبرلمان". وأعرب عن تشككه فيما إذا كانت ماي لا تزال تمتلك السلطة اللازمة داخل حزبها لتمرير خطتها الجديدة في البرلمان.

قال خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر، ألكسندر غراف لامبسدورف "إن ماي تبدو يائسة في هذه المرحلة. وتابع" أنصارها يبحثون علانية عن خليفة لها، والاشتراكيون الديمقراطيون منعدمو المسؤولية يرفضون كل مقترح لها بصورة أسرع مما يستطيعون قراءته".

لامبسدورف قال" إذا اضطرت ماي لتمديد جديد لمهلة الخروج من الاتحاد، فلا ينبغي للاتحاد السماح بذلك، حتى لا يتسبب في مزيد من الأضرار للمؤسسات الأوربية. وقال" مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوربي تبدو مثل حلقة من (أليس في بلاد العجائب) هذا الإجراء يضر بسمعة الاتحاد الأوربي ومهمته".

تعتبر هذه الإجراءات التشريعية المقررة مطلع حزيران/يونيو المقبل الأمل الأخير لاتفاق البريكست، الذي تفاوضت حوله ماي مع الاتحاد الأوربي، وكان من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في مارس/ آذار الماضي.

مظاهرة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي