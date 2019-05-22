لليوم الثاني.. الحوثيون يستهدفون مطار نجران جنوبي السعودية

أعلن تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة الحوثي باليمن، صباح اليوم الأربعاء، أن الحوثيين نفذوا هجومًا ثانيًا خلال 24 ساعة بطائرة مسيرة على مطار نجران جنوبي السعودية.

هجوم ثان خلال 24 ساعة:

تلفزيون "المسيرة" نقل عن مصدر عسكري حوثي قوله إن "سلاح الجو المسير، نفذ صباح اليوم الأربعاء، عملية هجومية جديدة بطائرة قاصف 2K على مطار نجران الإقليمي، للمرة الثانية خلال 24 ساعة".

المصدر: العملية الهجومية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران.

المصدر أكد "نجاح العملية الهجومية" في مطار نجران، موضحًا أن "الطائرات الحربية المستهدفة في المطار كانت تستخدم لشن غارات على المواطنين الأبرياء".

لم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط قتلى أو جرحى، كما لم يصدر بعد تعليق من السعودية أو من التحالف الذي تقوده.

التحالف السعودي الإماراتي اتهم أمس الثلاثاء الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين في اليمن بـ"قدرات نوعية" من صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار تمكنهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

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الهجوم الأول وتضارب التصريحات:

وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلت صباح أمس الثلاثاء، عن التحالف السعودي الإماراتي قوله إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة مفخخة.

قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : تصعيد الهجمات الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والمنشآت المدنية تهديد إقليمي ودولي. https://t.co/Uu65Bz5jo0#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 21, 2019

لكن الحوثيين، أعلنوا بعد ذلك بقليل، أنهم استهدفوا مخزنا للأسلحة في مطار نجران، ما أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف.

الإثنين، نفت جماعة الحوثي تقارير إعلامية سعودية ذكرت أنها أطلقت صاروخا باليستيًا باتجاه مكة. وشدد الحوثيون في بيان على أنها "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة".

في وقت سابق من يوم الإثنين، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت صاروخيْن باليستييْن؛ الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهًا إلى مكة، والآخر فوق مدينة جدة غربي السعودية.

يأتي ذلك في وقت يشهد توترًا شديدًا بين طهران ودول الخليج الحليفة لواشنطن.

https://twitter.com/almasirah/status/1130667558451982337?ref_src=twsrc%5Etfw

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