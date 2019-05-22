لأجل الإنسان.. "قطر الخيرية" تطلق أكبر مبادرة بالعالم لإغاثة اللاجئين

تطلق مؤسسة "قطر الخيرية" والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مبادرة "لأجل الإنسان" وهي أكبر مبادرة لإغاثة اللاجئين حول العالم.

"لأجل الإنسان"

مع اللاجئين من الآمال إلى الأمان و #لأجل_الإنسان تابعونا الجمعة 19 رمضان -24 مايو الساعة 10 مساءً على #قناة_الريان لنقدم المساعدة إلى أكثر من 300,000 لاجئ من اليمن والعراق والروهينجيا والصومال واللاجئين السوريين ونأخذ بأيديهم إلى بر الأمان.https://t.co/iIxoekAfju#قطر_الخيرية pic.twitter.com/5ss6lYsjgm

— Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) May 20, 2019