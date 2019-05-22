فرنسا: حفتر استبعد وقف إطلاق النار في محادثاته مع ماكرون

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن قائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار.

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