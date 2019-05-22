ضربة جديدة لهواوي في اليابان وبريطانيا

تزداد انتكاسات شركة هواوي الصينية عقب قرار واشنطن وضعها على اللائحة السوداء، إذ أعلن مشغلون كبار في اليابان وبريطانيا الأربعاء اضطرارهم للتخلي في الوقت الراهن عن معداتها.

التفاصيل

شركتا "كيه دي دي آي" و"سوفتبنك كورب" اليابانيتان، وهما مجموعتان من بين الأوائل في القطاع، أعلنتا تأجيل إطلاق التصاميم الجديدة لتقييم أثر العقوبات الأمريكية.

شركة "إن تي تي دوكومو" للاتصالات في اليابان أشارت إلى إيقاف الطلبات الخاصة بهاتف هواوي الذي كان من المرتقب إطلاقه خلال الصيف.

كانت "سوفتبنك" قد جدولت عرض منتج جديد لهواوي للبيع الجمعة، غير أنها قررت تعليق بيعه لأجل غير مسمى.

هيرويوكي ميزوكامي، المتحدث باسم سوفتبنك: نحن بصدد التحقق ما إذا كان بإمكان زبائننا استخدام الجهاز بأمان.

شركة " كيه دي دي آي" قالت إنها "تدرس تداعيات القرار الأمريكي".

في الجانب البريطاني، تتالت الإعلانات من جانب شركتي "إي إي" و"فودافون".

استبعد المشغل البريطاني "إي إي" هواوي من إطلاق شبكته من الجيل الخامس وألغى طلبيته الأولية من الهواتف الذكية المناسبة.

مارك اليرا، المدير العام لشركة "إي إي": الشركة لن تعيد الاتجار بهذه الأجهزة قبل إعلامنا ووثوقنا وضمان طويل المدى بأن مستهلكينا سيكونون مساندين.

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية فودافون الأربعاء أنها ستعلق الطلبات المسبقة لهواتف هواوي من الجيل الخامس.

متحدث باسم الشركة: نوقف مؤقتاً الطلبيات المسبقة لجهاز هواوي ميت 20 اكس في المملكة المتحدة.

المتحدث: هذا إجراء مؤقت في ظل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بأجهزة هواوي G5 الجديدة.

أمن

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي منع صادرات المنتجات التكنولوجية الأمريكية إلى شركات تمثل "خطراً"، في استهداف لهواوي.

تبع ذلك منح مهلة من 90 يوماً غير أن المجموعات اليابانية فضلت اتخاذ خطوات استباقية، إذ يمكن لهذه الأجهزة خسارة جزء كبير من الاهتمام بها في حال فقدانها إسهامات التكنولوجيا الأمريكية.

حلت هواوي عام 2018 ضمن المرتبة الخامسة في اليابان خلف شركة آبل ولكنها سجلت تقدماً من خلال بيعها نحو مليوني وحدة (+63% في عام واحد) في سوق يشتمل على 31 مليون هاتف ذكي، بحسب أرقام "معهد موبايل ملتيميديا للأبحاث".

ينعكس هذا الأمر بشكل ضئيل على العملاق الصيني للاتصالات الذي يعد الأول عالمياً على صعيد تقنية الشبكات والثاني على صعيد تصنيع الهواتف الذكية (بيع 206 ملايين جهاز في 2018).

ما جرى يمثل ضربة جديدة بعد إعلان غوغل الأحد.

كانت المجموعة الأمريكية غوغل التي يُعتمد على نظامها أندرويد لتشغيل معظم الهواتف الذكية، أعلنت أنها بدأت بقطع علاقاتها مع المجموعة الصينية.

بافتقادها لأندرويد قد تعاني هواوي في إقناع مستخدميها لشراء هواتفها غير الحائزة على تطبيقات "جي ميل" والخرائط و"يوتيوب".

الجيل الخامس بلا هواوي