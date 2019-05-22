شاهد: قتلى في احتجاجات ضد نتائج انتخابات الرئاسة بأندونيسيا

استمرت المواجهات العنيفة في جاكرتا غداة الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والتي تحتج عليها المعارضة، كما أعلن قائد الشرطة الإندونيسية، الأربعاء، عن وفاة 6 أشخاص.

التفاصيل:

أسفرت المواجهات بين قوى الأمن وأنصار المعارضة عن ستة قتلى ومئات الجرحى في العاصمة الأندونيسية، حيث تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة غداة الإعلان الرسمي عن فوز جوكو وديدودو.

قبضت الشرطة على نحو 70 متظاهرا في جاكرتا داعية إلى هدوء أنصار المرشح المهزوم برابوو سونبيانتو الذي يرفض الاعتراف بهزيمته.

وزير التنسيق الأمني ويرانتو قال إن بعض استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي، مثل مشاركة الفيديو والصور، تم حظرها للحد من انتشار الشائعات والإبلاغ عن المعلومات.



اشتباكات

قائد الشرطة تيتو كارنافيان أكد أن ستة أشخاص قد قتلوا لكنه قال إن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين.

كارنافيان أضاف للصحفيين استنادا إلى معلومات مستقاة من الجهاز الطبي للشرطة، إن "البعض إصاباتهم ناجمة عن الرصاص والبعض الآخر أصيبوا بالسلاح الأبيض، لكن ما زال يتعين علينا توضيح الملابسات".

حاكم جاكرتا أنييس باسديوان تحدث عن 200 جريح في الفترة الصباحية بعد المواجهات بين أنصار المعارضة والشرطة التي بدأت في مختلف مناطق العاصمة خلال الليل بعد الإعلان المفاجئ في ليل الثلاثاء- الأربعاء عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

عمدت قوات مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء لتفريق متظاهرين كانوا يرشقون الشرطة بالمفرقعات النارية والحجارة.

أضرم متظاهرون آخرون النار في أكشاك بيع في السوق، وكذلك في عدد من السيارات.

تناثرت قطع الحطام في بعض الأحياء في الأنقاض بعد مواجهات مع الشرطة.



"تزوير"

دعت عدة سفارات رعاياها إلى عدم التوجه إلى وسط العاصمة حيث أغلقت قوات الشرطة الطرق المؤدية إلى مقر اللجنة الانتخابية.

أغلقت محطة قطار ركاب رئيسية تؤمن المواصلات في وسط المدينة، فيما قُطع الأربعاء عدد كبير من محاور الطرق المؤدية إلى مقر اللجنة الانتخابية وهيئة الإشراف الانتخابية.

كذلك أقفلت مراكز تجارية ومؤسسات ومدارس، على سبيل الاحتياط.

المتظاهر ماتو (31 عاما) قال "كانت هناك عمليات تزوير خلال الانتخابات الرئاسية. لا نريد الفوضى لكن هذا يبقى رهنا بموقف الشرطة. وإذا قمعتنا ستكون هناك فوضى".



اعتقال قائد القوات الخاصة

على غرار ما حصل خلال الحملة، انتشرت أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر صور عناصر من الشرطة بعيون مائلة مع تعليق جاء فيه إنهم "عناصر من الشرطة الصينية" لا يترددون في إطلاق النار على المتظاهرين في المساجد.

المتحدث باسم الشرطة محمد إقبال شدد قائلا "يزعمون أن ضباطا من الشرطة هم أجانب لأن عيونهم منحرفة. هذا ليس صحيحا. إنهم إندونيسيون".

أعلنت الحكومة إن عددا من حلفاء المرشح المهزوم قد اعتقلوا، بمن فيهم قائد القوات الخاصة الذي حاول توفير الأسلحة لمتظاهرين.

نُظمت تظاهرة سلمية تجمع خلالها مئات من أنصار المعارضة في مدينة ميدان بجزيرة سومطرة ، في حين تم الإبلاغ عن اشتباكات وإحراق مركز للشرطة في بونتياناك بجزيرة بورنيو.



طرف ثالث

دعا مرشح المعارضة الإندونيسية الخاسر في الانتخابات الرئاسية برابوو سوبيانتو المحتجين في شوارع جاكرتا بالتوقف عن التظاهر مبرئا ساحة حزبه وتياره المعارض من أي تورط في أعمال عنف.

سوبيانتو طالب السلطات الأمنية -في ثالث خطاب له خلال يومين-بضبط النفس، ويتماشى موقفه هذا مع قرار المعارضة العدول عن تنظيم حراك شعبي ضد الحكومة والتوجه بالطعن في نتائج الانتخابات لدى المحكمة الدستورية، الخميس.

مرشح المعارضة الإندونيسية برابوو سوبيانتو (يمين) بجانب الرئيس الفائز ويدودو – أرشيفية

تجددت المظاهرات مساء الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي أمام مقر هيئة مراقبة الانتخابات، وبعد انسحاب جموع محتجين من المعارضين تقدمت مجموعات مجهولة الانتماء السياسي لتشتعل مرة أخرى مواجهات مع الشرطة طوال المساء حتى قبيل منتصف الليل.

لم يتأكد بعد على وجه الدقة العدد النهائي للقتلى والجرحى بسبب استمرار الاحتجاجات وتعدد المستشفيات.

برأ مسؤولون إندونيسيون من بينهم المفوض العام للشرطة وكبير موظفي القصر الرئاسي ساحة التيار المعارض من أحزاب ومنظمات معروفة ضمن الحراك المعارض من التورط في أعمال العنف وأشاروا إلى وجود طرف ثالث يسعى إلى إشعال الموقف السياسي بعد الانتخابات.

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