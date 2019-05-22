سياسي أمريكي يهنئ المسلمين برمضان مستخدما "رؤوس خنازير"

دعت منظمة إسلامية أمريكية بارزة الحزب الجمهوري إلى إدانة سياسي كتب منشورات عنصرية تسخر من المسلمين على صفحته على فيسبوك.

القصة:

ديفيد هندرسون، المرشح لمنصب العمدة ببلدة هاملتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، كتب العديد من المنشورات العنصرية التي تسخر من المسلمين على صفحته على فيسبوك.

من بين هذه المنشورات صورة لرؤوس خنازير كتب تعليقا عليها يقول: "باق من الزمن 19 يوما على نهاية شهر رمضان".

في صورة أخرى يظهر شخص يبدو أنه يمارس لعبة كمال الأجسام ويحمل خنزيرين وكتب عليها "رمضان سعيد".

في منشور آخر مزح هندرسون بشأن أحد أساليب التعذيب التي مارسها جنود أمريكيون بحق المعتقلين في سجن أبو غريب بالعراق، وهو"الإيهام بالغرق".

نشر هندرسون على صفحته صورة لسجين مقيد الأيدي ويرتدي اللون البرتقالي، الذي ارتداه المعتقلون في السجون الأمريكية، وهو يتعرض لهذا النوع من التعذيب عبر صب الماء على وجهه الذي تغطيه منشفة.

كتب هندرسون تعليقا على الصورة: "الجو حار هناك.. اسقوهم الماء".

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) دعا في بيان دوغ شتاينهارت، رئيس لجنة الحزب الجمهوري في نيوجيرسي، إلى إدانة هذه المنشورات العنصرية والمعادية للمسلمين.

جيمس سويز، المدير التنفيذي لمنظمة كير في ولاية نيوجيرسي، قال إن "المنشورات على صفحة السيد هندرسون على فيسبوك فظة ومهينة بكل المعايير، ليس للمسلمين وحدهم، بل لأي شخص لديه عقل وعاطفة".

سويز قال إن هذه المنشورات "مجرد تذكير مؤلم بالانقسام الشديد الذي يميز المناخ السياسي الحالي على المستوى الوطني".

خلفية: