حميدتي: نريد تسليم السلطة في السودان اليوم قبل الغد

قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو(حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيا في أسرع وقت ممكن.

التفاصيل:

دقلو قال لصحيفة الأهرام المصرية في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء "لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل الغد".

دقلو أضاف "أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة".

ذكر دقلو، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد الرئيس السابق المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدما.

دقلو المعروف على نطاق واسع بلقب حميدتي ويقود قوات الدعم السريع المرهوبة الجانب قال "ألقينا القبض حتى الآن على 25 من رموز النظام ونجهز في ملفات إدانتهم".

مستعدون للإضراب

قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان، الأربعاء، إنهم "مستعدون تماما للإضراب العام والعصيان المدني الشامل لكسر شوكة العسكر وإسقاطهم للمرة الثالثة".

البيان أوضح أن مطالبهم تتمثل في مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود جداً، وحكومة مدنية تنفيذية، ومجلس تشريعي مدني.

"تعال افصلني"

في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لدقلو يشير فيه إلى أن المضربين قد يفقدون وظائفهم. وردا على ذلك نشر محتجون صورا لهم وهم يحملون لافتات عليها عبارة "حميدتي، تعال افصلني".

اتهم بعض المحتجين قوات الدعم السريع التي يرأسها دقلو بإطلاق النار على المتظاهرين الأسبوع الماضي، عندما قتل عدة محتجين وأصيب عشرات آخرون، ونفى الجيش ذلك.

إلغاء تجميد النقابات

قرر المجلس العسكري بالسودان في بيان، الأربعاء، إلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل.

أوضح البيان أن "المجلس العسكري، عكف على مراجعة القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك حفاظًا على المصالح العامة والخاصة".

محتجون يحملون لافتات كتب عليها (#حميدتي_تعال_افصلني) اثناء وقفتهم الاحتجاجية اليوم تمهيدا للإضراب الشامل وذلك ردا على تهديد نائب رئيس المجلس العسكري الذي هدد بفصل كل من سيشارك في الاضراب القادم pic.twitter.com/qVHhUURIGz — شبكة مدونون سودانيون (@Sudaneseblogs) May 22, 2019

البيان أضاف "في هذا الإطار تمت معالجة، قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن".

البيان: تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات التزاما بالمواثيق الدولية، وتثبيتا للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية.

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أصدر في أبريل/ نيسان الماضي، قرارًا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

جاء قرار المجلس – وقتها – في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام عمر البشير عليها.

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