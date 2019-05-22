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سياسة

تركيا: مستعدون لعقوبات أمريكية محتملة بسبب صواريخ إس-400

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
22/5/2019

دافع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن موقف بلاده على صعيد شراء منظومات دفاعية روسية من طراز إس-400، مؤكدا أن انقرة تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية محتملة.

أبرز تصريحات وزير الدفاع التركي
  • سنشتري صواريخ إس-400 ثم الصواريخ الأمريكية باتريوت.    
  • نحن نستعد لمواجهة عقوبات أمريكية محتملة.    
  • تركيا سئمت من كونها بلدا لا يقوم إلا بشراء معدات منتجة في الخارج، وباتت تريد برامج للإنتاج المشترك.
  • أرسلنا أشخاصا إلى روسيا لتدريبهم على تشغيل صواريخ إس-400 التي ستُسلم إلى تركيا في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.
خلفيات
  • أدى الاتفاق على شراء تركيا منظومة إس-400 إلى زيادة توتير العلاقات مع الولايات المتحدة.
  • حذرت واشنطن أنقرة مرات عدة من مخاطر العقوبات رداً على شراء هذه الصواريخ، لأن تركيا ستقع تحت قانون كاتسا(قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات)، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.
  • تعتبر الولايات المتحدة أن الاتفاق مع روسيا الذي عقدته تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، يشكل تهديدا للدفاعات الغربية.    
  • لذلك حثت أنقرة على الاختيار بين إس-400 الروسية وطائرات إف-35 الأمريكية المقاتلة، والتي تريد تركيا أيضا الحصول على 100 منها.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد أن أنقرة وموسكو ستنتجان سوية أنظمة إس-500 بعد إس-400.
  • اقترحت واشنطن صواريخ باتريوت الأمريكية على أنقرة بمثابة حل بديل من صواريخ إس-400، لكن المحادثات بين البلدين حول هذه القضية متوقفة على ما يبدو.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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