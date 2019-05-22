تركيا: مستعدون لعقوبات أمريكية محتملة بسبب صواريخ إس-400

دافع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن موقف بلاده على صعيد شراء منظومات دفاعية روسية من طراز إس-400، مؤكدا أن انقرة تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية محتملة.

أبرز تصريحات وزير الدفاع التركي

سنشتري صواريخ إس-400 ثم الصواريخ الأمريكية باتريوت.

نحن نستعد لمواجهة عقوبات أمريكية محتملة.

تركيا سئمت من كونها بلدا لا يقوم إلا بشراء معدات منتجة في الخارج، وباتت تريد برامج للإنتاج المشترك.

أرسلنا أشخاصا إلى روسيا لتدريبهم على تشغيل صواريخ إس-400 التي ستُسلم إلى تركيا في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.

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