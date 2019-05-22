بيلوسي: ترمب ارتكب ما يبرّر إقالته

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متورط في تعطيل العدالة وعملية تستر وهي جريمة يمكن عزله بسببها.

التفاصيل:

بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، قالت إن ترمب تجاهل مذكرات الشهادة التي أصدرها الكونغرس، مشبّهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

بيلوسي: هذا الرئيس، على مرأى من الجميع، يعطل العدالة ومتورط في عملية تستر، وهذا يمكن أن يكون جريمة تؤدي إلى العزل.

تصريح بيلوسي جاء ضمن تصريحات متبادلة بينها وبين ترمب، الذي نفى اتهاماتها بالتستر على جوانب في التحقيق الروسي.

الرئيس الأمريكي اختصر اجتماعا في البيت الأبيض مع بيلوسي وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ بشأن مشروعات البنية التحتية، قائلا إنه أبلغ بيلوسي وشومر إنه لا يمكنه عقد اجتماع في ظل هذه الظروف.

قبيل الاجتماع، قالت بيلوسي إن ترمب متورط "عملية تستر".

بيلوسي قالت للصحفيين بعد اجتماع للأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس "لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة. ونعتقد بأنه متورط في عملية تستر".

الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، يخوضون صراعا مع ترمب بشأن مدى قدرتهم على التحقيق معه في الوقت الذي يماطل فيه الرئيس في المثول للتحقيق أمام لجان بالكونغرس في عدد من القضايا.

أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يبحثون منذ فترة إمكانية مساءلة الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري.

التحقيقات تتعلق بما إذا كان ترمب عرقل سير العدالة خلال تحريات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات وأيضا التحقيق في أمواله وشركاته.

بيلوسي وغيرها من كبار زعماء مجلس النواب يحاولون منذ أشهر احتواء طلبات من أعضاء ديمقراطيين للشروع في إجراءات مساءلة ترمب.

تلك الطلبات تصاعدت الأربعاء بعد أن تجاهل دون مكاهن المستشار بالبيت الأبيض طلب استدعاء أمس من اللجنة القضائية بالمجلس للمثول أمامها للشهادة.

اجتماع فاشل