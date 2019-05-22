"إعدام المشايخ جريمة".. هاشتاغ يحذر السعودية من إعدام 3 دعاة

حاز هاشتاغ "إعدام المشايخ جريمة"، الأربعاء، انتشارا واسعا عقب إطلاقه بساعات على منصات التواصل، للتحذير من احتمال تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 3 دعاة بارزين في البلاد.

التفاصيل:

انطلق الهاشتاغ على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ سلمان العودة وعلي العمري عوض القرني في المملكة.

قال حساب "معتقلي الرأي": "نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ووقف جميع المحاكمات الجائرة ضد المشايخ والأكاديميين والناشطين".

نطالب السلطات #السعودية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي و وقف جميع المحاكمات الجائرة ضد المشايخ والأكاديميين والناشطين.#اعدام_المشايخ_جريمة pic.twitter.com/QjDWhpLbN5 — معتقلي الرأي (@m3takl) May 22, 2019

الحساب أضاف "الإعدام هو عقوبة للمجرمين، ولم يكن يوماً مخصصا في القوانين لإسكات أصحاب الفكر الحر.. العودة والقرني والعمري هم شخصيات لهم جمهور كبير وشعبية وطنية لا مثيل لها، وهو ما دفع السلطات لبدء حملة الاعتقالات بهم".

أمس نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر حكومية سعودية وعائلات أن السلطات في الرياض تعتزم إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

🔴 هام جداً

نؤكد من باب الاستيضاح أن قرار الإعدام لم يصدر بحق أحد حتى اللحظة .. رغم أن هذا الأمر غير مستغرب على السلطات القمعية في بلادنا للأسف ..

العودة والعمري والقرني بخير حالياً ولا تزال محاكماتهم تؤجل من دون سبب .. ما ندعو إليه هو الإفراج الفوري عنهم .#اعدام_المشايخ_جريمة pic.twitter.com/QCFVCKomR4 — معتقلي الرأي (@m3takl) May 21, 2019

تفاعل واسع

لاقى الهاشتاغ السعودي تفاعلا واسعا على منصات التواصل العربية، إذ عبر الآلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.

الكاتب تركي شلهوب قال عبر حسابه على تويتر، "وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة من الجنون.. قتلوا وقطّعوا الشهيد جمال خاشقجي لأنه انتقد ابن سلمان (ولي العهد السعودي).. ويريدون إعدام الشيخ سلمان العودة لأنه صمتَ ولم يؤيِّد سياسات ابن سلمان".

شلهوب تابع "يريدون إعدام الشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري لأنهما لم يدعما الظلم والقمع.. أوقفوا عبث هؤلاء المراهقين".

لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد.

خلفيات:

إعتقلت السلطات السعودية العودة والقرني والعمري في سبتمبر 2017، وبعد عام من القبض عليهم، ظهر العودة في جلسة استماع مغلقة أمام محكمة جنائية خاصة، شكلتها وزارة الداخلية السعودية للنظر في قضايا الإرهاب.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1130919583425138689?ref_src=twsrc%5Etfw

وجهت المحكمة للعودة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، من بينها تهم تتعلق بالانتماء إلى "تنظيمات إرهابية"، والتي قال الادعاء إنها جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

ماهي الجريمة التي قام بها هولاء الدعاة التي تستدعي الاعدام!!

ويلٌ لقاضي الارض من قاضي السماء

الدنيا دي الحصل فيها شنو ؟ سلمان العودة-عوض القرني-علي العمري#اعدام_المشايخ_جريمة pic.twitter.com/zNI70N3n6D — Obey Saad (@obeysaad) May 21, 2019