"إعدام المشايخ جريمة".. هاشتاغ يحذر السعودية من إعدام 3 دعاة

حاز هاشتاغ "إعدام المشايخ جريمة"، الأربعاء، انتشارا واسعا عقب إطلاقه بساعات على منصات التواصل، للتحذير من احتمال تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 3 دعاة بارزين في البلاد.
نطالب السلطات #السعودية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي و وقف جميع المحاكمات الجائرة ضد المشايخ والأكاديميين والناشطين.#اعدام_المشايخ_جريمة pic.twitter.com/QjDWhpLbN5
— معتقلي الرأي (@m3takl) May 22, 2019
🔴 هام جداً
نؤكد من باب الاستيضاح أن قرار الإعدام لم يصدر بحق أحد حتى اللحظة .. رغم أن هذا الأمر غير مستغرب على السلطات القمعية في بلادنا للأسف ..
العودة والعمري والقرني بخير حالياً ولا تزال محاكماتهم تؤجل من دون سبب .. ما ندعو إليه هو الإفراج الفوري عنهم .#اعدام_المشايخ_جريمة pic.twitter.com/QCFVCKomR4
— معتقلي الرأي (@m3takl) May 21, 2019
ميدل إيست آي: المملكة تنوي إعدام #سلمان_العودة و #القرني بعد رمضان@ajmhashtag pic.twitter.com/dB0XotQ7du
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1130919583425138689?ref_src=twsrc%5Etfw
اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله
ماهي الجريمة التي قام بها هولاء الدعاة التي تستدعي الاعدام!!
ويلٌ لقاضي الارض من قاضي السماء
الدنيا دي الحصل فيها شنو ؟
سلمان العودة-عوض القرني-علي العمري#اعدام_المشايخ_جريمة pic.twitter.com/zNI70N3n6D
— Obey Saad (@obeysaad) May 21, 2019
أصبح المعتدلين أخطر على السلطة من المتطرفين !
المشايخ يمتلكون شعبية وفكر وشهادات ودين ورأي سديد ومحمد بن سلمان لا يملك أي منها، والأخطر على السلطة أنهم مؤثرين جداً ولا يمكن تطويعهم أو توظيفهم في خدمة مشاريع قائمة على الأحلام وليس الواقع.
لذا يحبذون إخفائهم ..#اعدام_المشايخ_جريمة pic.twitter.com/T7QjOG7Ri1
— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) May 21, 2019