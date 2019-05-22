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سياسة|السعودية

"إعدام المشايخ جريمة".. هاشتاغ يحذر السعودية من إعدام 3 دعاة

سلمان العودة (يمين) وعوض القرني وعلى العمري
سلمان العودة (يمين) وعوض القرني وعلى العمري
22/5/2019

حاز هاشتاغ "إعدام المشايخ جريمة"، الأربعاء، انتشارا واسعا عقب إطلاقه بساعات على منصات التواصل، للتحذير من احتمال تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 3 دعاة بارزين في البلاد.

التفاصيل:
  • انطلق الهاشتاغ على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ سلمان العودة وعلي العمري عوض القرني في المملكة.
  • قال حساب "معتقلي الرأي": "نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ووقف جميع المحاكمات الجائرة ضد المشايخ والأكاديميين والناشطين".
     

  • الحساب أضاف "الإعدام هو عقوبة للمجرمين، ولم يكن يوماً مخصصا في القوانين لإسكات أصحاب الفكر الحر.. العودة والقرني والعمري هم شخصيات لهم جمهور كبير وشعبية وطنية لا مثيل لها، وهو ما دفع السلطات لبدء حملة الاعتقالات بهم".
  • أمس نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر حكومية سعودية وعائلات أن السلطات في الرياض تعتزم إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

تفاعل واسع
  • لاقى الهاشتاغ السعودي تفاعلا واسعا على منصات التواصل العربية، إذ عبر الآلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.
  • الكاتب تركي شلهوب قال عبر حسابه على تويتر، "وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة من الجنون.. قتلوا وقطّعوا الشهيد جمال خاشقجي لأنه انتقد ابن سلمان (ولي العهد السعودي).. ويريدون إعدام الشيخ سلمان العودة لأنه صمتَ ولم يؤيِّد سياسات ابن سلمان".
  • شلهوب تابع "يريدون إعدام الشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري لأنهما لم يدعما الظلم والقمع.. أوقفوا عبث هؤلاء المراهقين".
  • لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد.

خلفيات:
  • إعتقلت السلطات السعودية العودة والقرني والعمري في سبتمبر 2017، وبعد عام من القبض عليهم، ظهر العودة في جلسة استماع مغلقة أمام محكمة جنائية خاصة، شكلتها وزارة الداخلية السعودية للنظر في قضايا الإرهاب.
     

    https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1130919583425138689?ref_src=twsrc%5Etfw

  • وجهت المحكمة للعودة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، من بينها تهم تتعلق بالانتماء إلى "تنظيمات إرهابية"، والتي قال الادعاء إنها جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.

  • من بين التهم التي وجهت للعودة "السخرية من إنجازات الحكومة" و"الكشف عن المظالم التي يتعرض لها السجناء" والارتباط بالعائلة الحاكمة في قطر وعدم التأييد العلني للحصار المفروض من السعودية ودول أخرى على قطر.
     

  • عادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.
  • يأتي إطلاق الهاشتاغ السعودي الغاضب، وسط انتقادات شديدة تطال السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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